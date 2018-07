Salute | infettivologi | il batterio delle Canarie forse è già in Italia | nessun caso finora

meteoweb.eu

: MINISTERO DELLA SALUTE DIVULGAZIONE AI MEDICI RICERCA DIAGNOSI PRECOCE MORBO DI LYME: DIVULGAZIONE AI MEDICI NO SOL… - adriespo : MINISTERO DELLA SALUTE DIVULGAZIONE AI MEDICI RICERCA DIAGNOSI PRECOCE MORBO DI LYME: DIVULGAZIONE AI MEDICI NO SOL… - NicolettaCocco : RT @insalutenews: La vaccinazione è un dovere civico, gli infettivologi mettono in guardia da possibili scappatoie - -

(Di venerdì 13 luglio 2018) “IlKlebsiella pneumoniae St392, che ha colpito i turisti ricoverati nell’ospedale, è stato identificato in Turchia nel 2003. Poi sono stati registrati casi in Francia e Regno Unito. La situazionena sul fronte dei batteri multiresistenti è piuttosto infelice, perché è un problema che abbiamo già in casa“: lo ha dichiarato all’AdnKronosMassimo Galli, presidente della Societàna malattie infettive e tropicali (Simit) in riferimento all’allarme superalle isoledove 13 turisti sono stati colpiti tra gennaio e aprile dal superKlebsiella pneumoniae St392. “L’– prosegue Galli – è uno dei Paesi in Ue ad alta endemia per questa tipologia di batteri che si sviluppano in contesti ospedalieri, c’è stata una crescita enorme di casi come evidenziano i report ...