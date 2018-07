Salute | Coldiretti | 86% di allarmi alimentari da cibi stranieri | “serve l’etichetta”

meteoweb.eu

: #Listeria: controlli nelle Regioni, nessun caso in Italia Per la #Coldiretti occorre evitare pericolosi allarmismi… - Agenzia_Ansa : #Listeria: controlli nelle Regioni, nessun caso in Italia Per la #Coldiretti occorre evitare pericolosi allarmismi… - Presanella27 : RT @salatina67: I 14 cibi più pericolosi per la salute: la classifica Coldiretti - salatina67 : I 14 cibi più pericolosi per la salute: la classifica Coldiretti -

(Di venerdì 13 luglio 2018) “Con l’86% degliscattati in Italia nel 2018 che dipende da prodottioccorre estendere al più presto l’obbligo di indicare l’etichetta di origine a tutti gli alimenti in commercio per evitare psicosi nei consumi e confinare più rapidamente l’emergenza“: è quanto afferma il presidente dellaRoberto Moncalvo nella relazione all’Assemblea nazionale in riferimento all’ultima emergenza Listeria con il ritiro di verdure surgelate a rischio in Italia ed in tutta Europa. “Nel primo semestre del 2018 in Italia – ha riferito Moncalvo – si sono verificate 222 emergenzesecondo il sistema di allerta rapido comunitario (Rasff) soprattutto per la presenza di microrganismi patogeni, micotossine, metalli pesanti, infestazione parassiti o corpi estranei su alimenti provenienti in quasi 9 casi su 10 dall’estero. Nonostante i passi ...