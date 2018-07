huffingtonpost

: Il procuratore speciale Robert #Mueller. che guida l'inchiesta sul #Russiagate, ha presentato incriminazioni per 12… - TgLa7 : Il procuratore speciale Robert #Mueller. che guida l'inchiesta sul #Russiagate, ha presentato incriminazioni per 12… - agodandaniela : RT @HuffPostItalia: Russiagate, il procuratore Mueller incrimina 12 militari russi. I dem a Trump: 'Annulla la visita da Putin' https://t.c… - HuffPostItalia : Russiagate, il procuratore Mueller incrimina 12 militari russi. I dem a Trump: 'Annulla la visita da Putin' -

(Di venerdì 13 luglio 2018) Ilspeciale Robert. che guida l'inchiesta sul, ha presentatozioni per 12 cittadini, relative alle interferenze sul voto negli Usa. Si tratta di 12considerati parte del servizio di intelligence militare di Mosca (Gru) e l'accusa avanzata dalspecialeè di aver cospirato per effettuare violazioni informatiche ai danni dei democratici durante la campagna per le presidenziali Usa del 2016. L'annuncio in conferenza stampa del numero due al dipartimento di Giustizia, Rod J. Rosenstein.Rosenstein ha riferito che gli agenti dell'intelligence russa hanno trafugato informazioni su 500mila elettori americani. E' uno degli elementi alla base dell'zione di 12accusati di violazioni informatiche durante la campagna per le presidenziali Usa del 2016.Nelle accuse avanzate oggi nell'ambito ...