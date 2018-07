Russiagate | 12 agenti russi incriminati per spionaggio ai democratici

Russiagate - Mueller incrimina 12 agenti russi : “Spionaggio dei democratici” : Il procuratore speciale Robert Mueller , titolare dell'inchiesta sul russi agate , ha richiesto l' incrimina zione di 12 cittadini russi per interferenze nelle elezioni negli Stati Uniti. I 12 sono accusati di aver spiato la campagna elettorale del Partito democratico hackerando la rete di computer del suo Comitato nazionale.Continua a leggere

