Russia 2018 Matrioska – Appello alla Fifa | eliminare la finalina per il terzo e quarto

Russia 2018 - Maradona prende le difese di Messi : L'ex stella del calcio mondiale Diego Armando Maradona è tornato a discolpare l'attaccante argentino Lionel Messi dopo la deludente performance 'Albiceleste' nella Coppa del Mondo in Russia. 'Non ...

Volley - Europei U20 2018 : Italia per il colpaccio trascinata da Cantagalli e Gardini. Gli azzurrini sfidano la Russia e le big : L’Italia vuole essere assoluta protagonista agli Europei U20 di Volley maschile che si disputeranno in Belgio e Olanda dal 14 al 22 luglio. Gli azzurrini sono stati inseriti nella Pool di Kortrijk e affronteranno nell’ordine Francia, Turchia, Russia, Belgio e Polonia: un raggruppamento complicato in cui andranno tenuti soprattutto d’occhio i russi, i polacchi e i francesi ma anche la nuova scuola anatolica e i padroni di casa ...

Mondiali Russia 2018 – Il Var fa sorridere la FIFA : “sta ripulendo il calcio” : La soddisfazione della FIFA per i risultati del VAR ai Mondiali di Ruissia 2018 La FIFA è estremamente soddisfatta dell’uso del video-arbitraggio al Mondiale in Russia, il primo torneo importante in cui è stato applicato il sistema. “Se si va sul dizionario e cercare la parola progresso, dice migliorare le cose rispetto al passato. Questo è il progresso, e il Var è un progresso per il calcio“, ha detto oggi il presidente ...

Mondiali 2018 Russia - Mick Jagger porta sfortuna? Dal 2010 sbagliati tutti i pronostici. La Francia trema : Arrivati a questo punto della competizione, con la sola finale a separare Francia e Croazia dal tanto ambito trofeo Mondiale, ogni dettaglio può fare la differenza. Spesso è un particolare tecnico-...

Mondiali 2018 Russia - Neymar dalla A alla Z : ecco l'alfabeto delle cadute : Solo due gol in Russia, critiche a finire a causa della condotta antisportiva fino all'ultimo accostamento di mercato al Real Madrid come erede di Cristiano Ronaldo. È sempre al centro delle cronache ...

Infantino : 'Russia 2018 il miglior mondiale di sempre' : Roma, 13 lug., askanews, - 'Già da qualche anno dicevo che questo mondiale sarebbe stato il migliore della storia, oggi posso affermarlo con convinzione: si tratta della migliore Coppa del mondo di tutti i tempi'. Lo ha detto il presidente della Fifa, Gianni Infantino alla vigilia della finale tra Francia e Croazia che assegneral la …

Mondiali 2018 Russia - Irrati al Var 1 in Francia-Croazia : senza Rizzoli c'è un po' di Italia in finale : Soprattutto per il primo si tratta di una grande soddisfazione e di un riconoscimento indiscutibile come miglior Var del mondo, in pratica ha vissuto il Mondiale nella "video operation room", con ben ...

“Arbitro Insensibile” : la novità esclusiva di Sisal Matchpoint per la finale di Russia 2018 : La definizione appartiene di diritto a Gigi Buffon che, nel suo commento a caldo dopo l’eliminazione dalla Champions League contro il Real Madrid, definì “Insensibile” l’arbitro che aveva concesso un calcio di rigore decisivo al 93’, nel bel mezzo della rimonta juventina. Da allora, l’espressione è entrata nel linguaggio comune dei tifosi, tanto da aver ormai sostituito i più classici epiteti rivolti ai direttori di gara. Anche gli ...

Russia 2018 : Fifa - tutti negativi esiti controlli antidoping a mondiali : tutti i test antidoping effettuati sui giocatori impegnati ai mondiali di Russia hanno dato esito negativo, è quanto ha annunciato oggi la Fifa. Da gennaio sono stati 2037 i test condotti dall’organo di autogoverno del calcio mondiale, in totale sono 3985 i campioni raccolti dalla Fifa in controlli senza preavviso prima della Coppa del mondo e 626 durante il torneo. In media ogni calciatore presente nelle rose delle 4 nazionali ...

Mondiali Russia 2018 - che esempio dai Vigili del Fuoco della Croazia : altro che “patatine e fruttini” [VIDEO] : Mentre il mondo osserva il viaggio della Croazia in questi Mondiali, un video che mostra alcuni Vigili del Fuoco croati seguire il torneo sta spopolando sui social. I Vigili del Fuoco di Zagabria hanno riferito che ci sono stati una serie di incendi “causati dai fuochi d’artificio durante il torneo”. Un portavoce ha dichiarato che il video è stato creato per sottolineare la protezione antincendi durante l’evento sportivo come parte della ...

Russia 2018 - Salvini : “Vado a Mosca a gufare la Francia. Non mi va di vedere Macron che saltella” : Alla festa della Lega di Barzago, in provincia di Lecco, il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, ha annunciato di andare a Mosca domenica per vedere la finale dei Mondiali di Russia. “Guferò la Francia” ha detto, “perché non mi va di vedere Macron saltellare”. L'articolo Russia 2018, Salvini: “Vado a Mosca a gufare la Francia. Non mi va di vedere Macron che saltella” proviene da Il Fatto Quotidiano.

Atalanta - nuova idea per il centrocampo - direttamente da Russia 2018 : L’Atalanta prova il colpaccio a centrocampo, assalto ad un calciatore ancora impegnato ai Mondiali di Russia 2018 Atalanta attivissima sul mercato. Ieri l’ufficialità dell’arrivo di Duvan Zapata a sistemare l’attacco, oggi invece si fa un gran parlare di un’indiscrezione di Skysport relativa ad un nuovo centrocampista che potrebbe rimpolpare il reparto di Gasperini. Si tratta di Dendoncker, centrocampista ...

Finale Mondiali Russia 2018 - Francia-Croazia : quando si gioca e su che canale vederla in tv. Il programma completo : Domenica 15 luglio (ore 17.00) si giocherà la Finale dei Mondiali 2018. Allo Stadio Luzhniki di Mosca si fronteggeranno Francia e Croazia per un atto conclusivo inedito e che sicuramente regalerà grandissime emozioni a tutti gli appassionati del grande calcio internazionale oltre che ovviamente per i tifosi delle due Nazionali che scenderanno in campo nella capitale della Russia. L’evento sportivo più atteso e importante dell’anno ...