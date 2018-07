Russia 2018 | Maradona difende la prestazione di Messi al Mondiale

Russia 2018 - Infantino : “è stato il migliore mondiale di sempre” : Il presidente della Fifa, Gianni Infantino, ha dichiarato oggi che la Coppa del Mondo in Russia è stata la migliore della storia. “Per un paio d’anni ho pensato che sarebbe stata la migliore, ma ora posso dirlo con convinzione: è la migliore Coppa del Mondo nella storia”, ha detto il dirigente italo-svizzero in una conferenza stampa a Mosca a due giorni dalla finale tra Croazia e Francia. Il numero uno del calcio mondiale ...

Mondiali Russia 2018 : le quote di Belgio-Inghilterra e di Francia-Croazia - i pronostici per scommettere su finale e finalina : I pronostici e le quote degli ultimi due match dei Mondiali di Russia 2018 Eccoci giunti all’ultimo atto dei Mondiali Russia 2018 con le due finali in programma sabato 14 e domenica 15 luglio. Per il 3° posto se la vedranno Belgio-Inghilterra mentre la finalissima sarà l’inedito Francia-Croazia. Scopriamo le favorite, le quote più interessanti sui bookmakers specializzati in scommesse calcio ed i pronostici alla vigilia dei due ...

Mondiali 2018 Russia - sparito nel nulla da sei giorni : trovato ubriaco in hotel un tifoso inglese : L'appello lanciato poi sui social è stato raccolto da un cronista della TV inglese ITV, Dan Howells, e da una compagnia di viaggio specializzata nello sport, la Sport Options, riusciti a far ...

Russia 2018 - Matuidi carica la Francia : 'E' il match della nostra vita' : Giocare la finale di una Coppa del Mondo è il sogno di un bambino che diventa realtà oggi. Siamo vicini a questa coppa ma prima ci sono 90 o anche 120 minuti da giocare ancora. Dovremo dare tutto. È ...

Mondiali Russia 2018 : ecco perché i tifosi della Croazia indossano cuffie da pallanuoto : I Mondiali portano negli stadi un’ampia gamma di tifosi: da quelli che indossano le maglie dei campioni delle proprie squadre a quelli che si avvolgono nelle bandiere della propria nazione e a quelli che indossano… cuffie da pallanuoto. Eh sì, perché in molti in questo emozionante Mondiale in Russia avranno notato l’insolita “mise” dei sostenitori croati, che però ha una spiegazione ben precisa. Agli Europei del 2016, il difensore croato Vedran ...

Russia 2018 - Fabrizio Biasin : la Jugoslavia unita? Meno forte di questa Croazia : La conquista della finale della competizione più importante e conosciuta al mondo è certamente merito delle madri croate, del dna pallonaro da loro trasmesso, del 'metodo croato' applicato ai giovani ...

Russia 2018 / Matrioska – Appello alla Fifa : eliminare la finalina per il terzo e quarto posto : Da Mosca a Kaliningrad, il torneo russo visto dall’Italia che resta a casa. Tante storie nella storia: paradossi, tele-visioni, stranezze e cinismi assortiti. Perché chi non c’è ha sempre torto, ma può divertirsi lo stesso senza prendersi troppo sul serio. Finale terzo e quarto posto che tristezza. Anche a Russia 2018 va in scena l’apoteosi dell’imbarazzo calcistico. Se la giocano Belgio ed Inghilterra. E sarà come sempre una partita inutile, ...

Russia 2018 - Maradona prende le difese di Messi : L'ex stella del calcio mondiale Diego Armando Maradona è tornato a discolpare l'attaccante argentino Lionel Messi dopo la deludente performance 'Albiceleste' nella Coppa del Mondo in Russia. 'Non ...

Volley - Europei U20 2018 : Italia per il colpaccio trascinata da Cantagalli e Gardini. Gli azzurrini sfidano la Russia e le big : L’Italia vuole essere assoluta protagonista agli Europei U20 di Volley maschile che si disputeranno in Belgio e Olanda dal 14 al 22 luglio. Gli azzurrini sono stati inseriti nella Pool di Kortrijk e affronteranno nell’ordine Francia, Turchia, Russia, Belgio e Polonia: un raggruppamento complicato in cui andranno tenuti soprattutto d’occhio i russi, i polacchi e i francesi ma anche la nuova scuola anatolica e i padroni di casa ...

Mondiali Russia 2018 – Il Var fa sorridere la FIFA : “sta ripulendo il calcio” : La soddisfazione della FIFA per i risultati del VAR ai Mondiali di Ruissia 2018 La FIFA è estremamente soddisfatta dell’uso del video-arbitraggio al Mondiale in Russia, il primo torneo importante in cui è stato applicato il sistema. “Se si va sul dizionario e cercare la parola progresso, dice migliorare le cose rispetto al passato. Questo è il progresso, e il Var è un progresso per il calcio“, ha detto oggi il presidente ...

Mondiali 2018 Russia - Mick Jagger porta sfortuna? Dal 2010 sbagliati tutti i pronostici. La Francia trema : Arrivati a questo punto della competizione, con la sola finale a separare Francia e Croazia dal tanto ambito trofeo Mondiale, ogni dettaglio può fare la differenza. Spesso è un particolare tecnico-...

Mondiali 2018 Russia - Neymar dalla A alla Z : ecco l'alfabeto delle cadute : Solo due gol in Russia, critiche a finire a causa della condotta antisportiva fino all'ultimo accostamento di mercato al Real Madrid come erede di Cristiano Ronaldo. È sempre al centro delle cronache ...

Mondiali 2018 Russia - Irrati al Var 1 in Francia-Croazia : senza Rizzoli c'è un po' di Italia in finale : Soprattutto per il primo si tratta di una grande soddisfazione e di un riconoscimento indiscutibile come miglior Var del mondo, in pratica ha vissuto il Mondiale nella "video operation room", con ben ...