Russia 2018 | Infantino a Neymar | “mi piacerebbe vedere più le sue abilità calcistiche”

Russia 2018. Italia vice campione della Legends Super Cup : L’Italia a Mosca perde 7-6 la finale di Legends Super Cup con la Russia. A scendere in campo le vecchie

Russia 2018 : Croazia indosserà tradizionale maglia a scacchi in finale : La nazionale di calcio croata giocherà la finale della Coppa del mondo di domenica contro la Francia con la sua tradizionale maglia a scacchi, come ha confermato oggi la Fifa. La maglia con i colori rosso e bianco è una delle più iconiche del calcio internazionale, ma la squadra di Zlatko Dalic l’ha usata a malapena una volta nella Coppa del Mondo in Russia. È successo nel debutto contro la Nigeria. Nelle seguenti partite contro ...

Russia 2018 - Infantino difende Messi : “non si può discutere” : Il presidente della Fifa, Gianni Infantino, ha difeso la prestazione di Lionel Messi nella Coppa del Mondo in Russia ed ha spiegato che “nessuno può discutere” il giocatore del Barcellona. “Messi è stato grande, come sempre. E ha fatto un gran gol contro la Nigeria”, ha detto il numero uno dell’organo di governo del calcio in una conferenza stampa al Luzhniki Stadium di Mosca. “Se avesse potuto fare di ...

Russia 2018 - Fifa : “molto soddisfatti del var - sta ripulendo il calcio” : La Fifa è estremamente soddisfatta dell’uso del video-arbitraggio al Mondiale in Russia, il primo torneo importante in cui è stato applicato il sistema. “Se si va sul dizionario e cercare la parola progresso, dice migliorare le cose rispetto al passato. Questo è il progresso, e il Var è un progresso per il calcio”, ha detto oggi il presidente della Fifa, Gianni Infantino, in una conferenza stampa a Mosca a due giorni ...

Mondiali Russia 2018 - chi vincerà i premi individuali? VOTA : Il trofeo più importante verrà assegnato allo stadio Luzniki di Mosca domenica pomeriggio, quando Francia e Croazia si sfideranno nella finalissima dei Mondiali. Alcuni dei giocatori in campo quel ...

Russia 2018 - Martinez : 'Chiuderemo da vincitori' : 'Vogliamo concludere il Mondiale con un'emozione positiva. Ogni tifoso belga merita quella sensazione vincente alla fine del torneo'. Così il ct del Belgio Roberto Martinez alla vigilia della partita ...

Effetto Mondiali - con Russia 2018 anche Italia1 può superare Rai1 : Il Biscione ha sfruttato al meglio l'evento per migliorare i risultati delle proprie reti in termini di ascolti. Rai1 superata da Canale 5 e quasi raggiunta da Italia1.

Mondiali 2018 Russia - è più forte Messi o Cristiano Ronaldo? Coppia russa divorzia a causa loro : Una storia che non vede alla fine alcun vincitore, né tra la Coppia che ha interrotto la sua relazione e né tra i due giocatori che hanno visto sfumare il sogno di diventare campioni del Mondo alla ...

Russia 2018 - le palle di Putin / Il mondiale che (non) sta cambiando Vladimir : A Mosca, lungo le massicciate che proteggono i binari delle ferrovie usate dai pendolari con grossi blocchi di cemento che fungono da palizzate, sono apparsi dei murales. Più o meno simili. C’è disegnato il volto di una donna a cui hanno tappato la bocca con un pallone di Russia 2018. Accanto, una scritta verniciata di rosso: “Non riuscirete ad affogare le grida dei carcerati con il fragore degli stadi”. A proposito di carcerati. Oleg Sentsov, ...

Mondiali Russia 2018 - per la finale la Croazia ritroverà la tradizionale maglia a scacchi : Mondiali Russia 2018, la Croazia non bada alla scaramanzia e dopo le vittorie in maglia scura tornerà alla divisa a scacchi La nazionale di calcio croata giocherà la finale della Coppa del mondo di domenica contro la Francia con la sua tradizionale maglia a scacchi, come ha confermato oggi la Fifa. La maglia con i colori rosso e bianco è una delle più iconiche del calcio internazionale, ma la squadra di Zlatko Dalic l’ha usata a ...

Russia 2018 – Coppia russa divorzia a causa di Messi e Cristiano Ronaldo : il retroscena è… mondiale : Una Coppia russa divorzia a causa di alcune divergenze sui loro idoli, Messi e Cristiano Ronaldo: si erano conosciuti ai Mondiali di Corea e Giappone 2002, divorziano per i Mondiali di Russia 2018 Il mondiale dà, il mondiale toglie… anche alle coppie. La storia clamorosa arriva direttamente dalla Russia, anche se a raccontarla è il Daily Mail. I protagonisti sono Arsen e Lyudmila, una Coppia russa che stava insieme da 14 anni, ...

Mondiali 2018 : parla Gianni Infantino. “Grazie Russia - la miglior edizione. Nel 2022 si giocherà…” : Aria da ultimo giorno di scuola in Russia: classica conferenza di fine manifestazione ai Mondiali di calcio di Russia, nella quale ha rilasciato importanti dichiarazioni il presidente della FIFA Gianni Infantino. Il numero uno della federazione mondiale ha parlato anche dell’edizione 2022 e dell’ausilio del VAR. Le dichiarazioni di Infantino sono state rilanciate da fantagazzetta.com: “Grazie Russia, grazie Putin: è stato il ...

Mondiali Russia 2018 - Griezmann mette le cose in chiaro : “il Pallone d’Oro non mi interessa - voglio la Coppa” : L’asso francese è concentrato solo sulla finale di Mosca, sottolineando come non gli interessi minimamente vincere il Pallone d’Oro Il francese Antoine Griezmann ha dichiarato oggi che il Pallone d’Oro è qualcosa che non gli passa per la testa prima della finale di Coppa del Mondo di domenica contro la Croazia. “Non mi interessa minimamente“, ha detto l’attaccante ventisettenne in conferenza stampa. ...

