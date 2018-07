Rovazzi | “Faccio quello che voglio” Video | il nuovo singolo in vendita su tutte le

Fabio Rovazzi annuncia : “Faccio quello che voglio” il nuovo singolo feat. Al Bano - Emma e Nek : Venerdì 13 luglio esce “Faccio quello che voglio” feat. Al Bano , Emma e Nek , nuovo attesissimo singolo di Fabio Rovazzi , eclettico comunicatore, scrittore e attore. Rovazzi , da innovatore e creativo qual è, ha avuto per primo l’intuizione di raccontare la musica a episodi utilizzando la serialità come linguaggio portante del suo progetto. Anche #FQV entra a far parte della serie in musica cominciata con “Volare” e che si svilupperà ulteriormente ...

Fabio Rovazzi - in arrivo il nuovo singolo “Faccio quello che voglio” : In uscita il 13 luglio The post Fabio Rovazzi, in arrivo il nuovo singolo “Faccio quello che voglio” appeared first on News Mtv Italia.