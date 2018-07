Ronaldo ' Cocco di mamma' | gli auguri di Dolores Aveiro su Instagram

Blastingnews

(Di venerdì 13 luglio 2018) In queste ultime quarantotto ore, Cristianoha ricevuto tantissimi messaggi VIDEO diper la sua nuova avventura in bianconero. Dagli ex compagni, ai suoi precedenti allenatori, fino ad arrivare a personaggi di spicco del mondo dello spettacolo e della politica. Il pensiero della, però, ha sicuramente un posto speciale nel cuore di CR7. La vicenda 'Ti auguro il meglio per la tua nuova tappa'.Parole semplici ma piene d'affetto quelle scritte dadi Cristiano, sul suo profilo. La donna, infatti, ha pubblicato un bellissimo scatto sul famoso 'Social delle foto', nel quale è ritratta sorridente con il figlio, mentre brindano gioiosi all'ufficialita' del trasferimento in bianconero, con alle spalle un panorama da sogno. Pur non essendo un personaggio pubblico, la signora ha ricevuto quasi 135mila like, mettendo nuovamente ...