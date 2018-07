Ronaldo alla Juventus | un affare anche per la città di Torino

Lazio - Parolo : 'Dimentichiamo il passato per puntare alla Champions. Ronaldo? Non vedo l'ora di affrontarlo' : Il centrocampista della Lazio , Marco Parolo , ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport : 'Con nuovi volti e nuove energie si riparte dimenticando il passato. Abbiamo tanti giorni per migliorare e puntare alla Champions . Cresceremo e lo stiamo facendo, adesso dobbiamo dare ...

Badelj : 'Ronaldo alla Juve? Influisce sul livello della Serie A' : Milan Badelj , centrocampista svincolatosi dalla Fiorentina e in finale al Mondiale di Russia con la sua Croazia, ha parlato sulle pagine de La Gazzetta dello Sport del futuro della Serie A: 'In Italia le cose stanno migliorando già da un po' di tempo. Ora è pure arrivato Cristiano Ronaldo: uno dei più grandi di sempre, influirà sul livello del campionato e ...

Cristiano Ronaldo alla Juventus – Che guaio per Fifa19! : Il passaggio di Cristiano Ronaldo alla Juventus cosa caro a Fifa19: Ea Sport costretta a correre ai ripari In attesa della finalissima dei Mondiali di Russia 2018, non si fa altro che parlare di Cristiano Ronaldo alla Juventus. L’attaccante portoghese nei prossimi giorni arriverà a Torino, dove effettuerà le visite mediche per poi incontrare la stampa e salutare tutti i tifosi bianconeri. Un colpo di mercato che ha lasciato di stucco ...

Cristiano Ronaldo brinda con la madre alla Juventus - il cincin di Dolores per la nuova tappa di CR7 : Cristiano Ronaldo brinda con la madre nell’ultima foto postata dalla donna sui social netework, Dolores augura il meglio al figlio appena acquistato dalla Juventus Cristiano Ronaldo ha un legame speciale con sua madre. CR7 è apparso in più di un’occasione accanto alla donna che l’ha messo al mondo e che l’ha cresciuto con amore. Dopo il passaggio del portoghese alla Juventus, perciò, anche Dolores Saviero ci ha ...

Cristiano Ronaldo alla Juve - chissà se rosica anche Marchionne : Nelle fabbriche Fca di Melfi e di Pomigliano, i sindacati Usb e Cobas hanno indetto uno sciopero e una protesta dopo l’acquisto della Juventus di Cristiano Ronaldo. Il messaggio: perché Fca – la famiglia è la stessa di quella della Juventus – spende soldi per un giocatore di calcio invece di smettere di chiedere sacrifici agli operai? Cosa non si fa su CR7 per guadagnarsi un titolo di giornale (e uno pure qui sul web), mi viene ...

Come si fa il pollo alla Ronaldo per Ronaldo : A dir il vero sulla dieta di Cristiano Ronaldo non sappiamo moltissimo. Nonostante tutti ne parlino, alla fin fine le informazioni sono sempre le stesse, e si fondano su uno dei suoi pochi commenti a riguardo, sintetici e illuminanti, del campione che dice: «Seguo una dieta ricca di proteine, con un sacco di carboidrati integrali, frutta e verdura, ed evito gli zuccheri», riassumendo in un’unica frase circa 10 anni di tormentoni di buona ...

Cristiano Ronaldo alla Juve coi soldi olandesi e l'aiutino fiscale di Renzi : Un fiume di denaro in arrivo da ogni parte del mondo, amplificato dalla pubblicità via web. Un fiume di denaro che in Spagna ha suscitato la curiosità dell' Agenzia delle Entrate che ha contestato al ...

Ronaldo alla Juventus - Strootman : “da solo non può vincere sempre” : “Un giocatore puo’ fare la differenza ma non per tutto il campionato, e’ molto piu’ importante la squadra”. E’ questa la risposta di Kevin Strootman a chi gli chiede quanto pesera’ sulle sorti del campionato l’acquisto da parte della Juventus di Cristiano Ronaldo. “Certo, lui e’ abbastanza bravo?” scherza l’olandese della Roma, ricordando che anche se nella passata ...

La Fiat Torino pesca il colpo alla Ronaldo. ecco Royce White : La Fiat Torino piazza il colpo Royce White, ala grande statunitense voluto fortemente da coach Larry Brown. White, scelto nel 2012 dagli Houston Rockets, è nato a Minneapolis nel 1991: alto 203 ...

Sciopero alla Fca di Melfi indetto dalla Usb : il motivo è l'acquisto di Ronaldo : Una news ha oscurato tutte le altre notizie sportive e non solo degli ultimi giorni. Si tratta dell’acquisto del secolo come lo ha ribattezzato gran parte della stampa nostrana, quello di Cristiano Ronaldo alla Juventus. Il più forte giocatore di calcio del pianeta insieme all'asso del Barcellona Lionel Messi è un giocatore della Juventus. Una operazione colossale da 112 milioni solo per il cartellino. Una operazione che portera' CR7, da molti ...

Ronaldo alla Juventus : niente festa per CR7 - tramonta ipotesi show : Nessuna festa speciale per Cristiano Ronaldo, ma il consueto programma di presentazione dei nuovi calciatori della Juventus. E’ quanto e’ emerso a margine della conferenza stampa di Cancelo. Salta l’ipotesi dello show, lunedi’ all’Allianz Stadium per celebrare lo sbarco di CR7, di cui peraltro la societa’ bianconera non aveva mai parlato. Il fuoriclasse portoghese e’ atteso lunedi’ a Torino ...

Presentazione Cristiano Ronaldo alla Juventus : cancellato l’evento - difficoltà pratiche a Torino! Niente CR7 allo Stadium : Inatteso cambio di idea della Juventus che ha dovuto rinunciare alla Presentazione ufficiale di Cristiano Ronaldo, originariamente prevista per lunedì 16 luglio alle ore 21.00 presso l’Allianz Stadium di Torino. La società bianconera ha dovuto fronteggiare alcune difficoltà pratiche e organizzative che hanno impedito l’allestimento a tutti gli effetti dell’evento. Dunque CR7 arriverà sì lunedì a Torino (atterraggio previsto in ...

Presentazione Cristiano Ronaldo alla Juventus : data - programma - orario e come acquistare i biglietti per l'evento : Prima dello show serale, per cui sono previsti anche spettacoli pirotecnici e di luce nonché musica e quant'altro, l'attaccante è atteso da altri momenti cruciali . Atterrerà all'aeroporto di Caselle ...

Cristiano Ronaldo alla Juventus/ Ultime notizie : niente festa all'Allianz - club rinuncia a evento : Cristiano Ronaldo alla Juventus Ultime notizie, dalla presentazione all'esordio in bianconero. Ecco tutto quello che c'è da sapere sulla trattativa del secolo(Pubblicato il Thu, 12 Jul 2018 15:44:00 GMT)