Roma | vende presine in strada ma non per soldi Ultime notizie | la “nonna”

Roma - multa a 89enne italiana che vende ricami. Meloni : "Raggi le chieda scusa" : Un"anziana signora italiana si è messa a vendere oggetti ricamati nei pressi di una fermata della metropolitana di Roma, venendo multata dagli agenti della polizia municipale capitolina.La storia viene riportata, sui social, da Giorgia Meloni, che schiuma di rabbia contro il sindaco Virginia Raggi per l"accaduto. Nella foto postata sulla pagina Facebook del capo politico di Fratelli d"Italia si vede la donna, seduta su uno sgabellino pieghevole ...

Roma : Vendeva oggetti di valore rubati - denunciato : Roma – Mai avrebbe immaginato di ritrovare sul banco di vendita del mercato di Porta Portese l’obiettivo della sua macchina fotografica che gli era stato rubato. L’uomo, che ha riconosciuto l’oggetto di sua proprietà anche dal numero di matricola, ha subito allertato le pattuglie della Polizia Locale, Gruppo Monteverde. Gli agenti hanno prontamente sequestrato l’obiettivo e altri oggetti di valore messi in vendita. ...

Roma - Nainggolan spiega i motivi dell’addio : “il club ha deciso di vendermi. Inter? Mi ha voluto più di tutti” : Il centrocampista belga ha parlato del suo ormai imminente trasferimento all’Inter, sottolineando come non sia stata una decisione presa da lui, bensì dalla Roma Valigia quasi pronta, tempo di mettere dentro gli ultimi ricordi e poi prendere l’aereo per Milano. Sarà lì che Radja Nainggolan giocherà nei prossimi anni, tre per l’esattezza, dopo aver firmato il nuovo contratto con l’Inter. Spalletti – LaPresse/Massimo ...

NAINGGOLAN NON VUOLE LASCIARE LA Roma!/ La confessione a un tifoso : "Mi stanno vendendo loro" : NAINGGOLAN all'Inter? No Radja non VUOLE LASCIARE la Roma ed è imbufalito col ds Monchi che sta cercando in tutti i modi di venderlo. Il Ninja potrebbe fare come Manolas e Dzeko...(Pubblicato il Fri, 15 Jun 2018 18:31:00 GMT)

SENTENZA UEFA FAIR PLAY FINANZIARIO/ Inter male - Roma bene : il Psg vende e rinuncia a Buffon? : Sentenze UEFA FAIR PLAY FINANZIARIO: Inter male, ancora nel settlement, promossa invece la Roma, a cui basterà una cessione per sistemare definitivamente i conti(Pubblicato il Wed, 13 Jun 2018 21:50:00 GMT)

NAINGGOLAN NON SI VENDE/ Caro Monchi - noi Romanisti orfani di Totti abbiamo bisogno del nostro Ninja : Cina o Inter non importa: NAINGGOLAN non si deve VENDEre: E' l'appello di un tifoso romanista a Monchi, Pallotta e Di Francesco perché non mandino via il Ninja(Pubblicato il Tue, 12 Jun 2018 18:32:00 GMT)

Roma : Vendevano merce contraffatta - denunciati : Roma – Avevano organizzato dei ‘punti vendita’ su un marciapiede nella zona Prati. Con questo stratagemma stavano tentando di vendere borse ‘taroccate’ delle più note case di moda. Ma il loro ‘guadagno’ in realtà e’ stata la denuncia a piede libero per contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di prodotti industriali e introduzione nello Stato e commercio di prodotti con marchi ...

Roma - 8 anni dopo arriva la vendetta : al Mapei appare un Oh nooo : dopo oltre 8 anni di attesa i tifosi giallorossi sono riusciti a prendersi una rivincita nei confronti dei cugini biancocelesti. Impossibile per i sostenitori della Roma dimenticare infatti lo storico ...

Roma : Prova a vendere il rolex appena rubato - fermato : Roma – Tutto in pochi istanti. Una pattuglia di agenti della Polizia di Stato del Reparto Volanti ha deciso di controllare due persone in via Arnaldo Canepa. Un sospetto quello degli agenti che e’ si e’ fatto ancor più concreto, quando si sono accorti che i due stavano mercanteggiando per un rolex. Vistisi scoperti, uno dei due riusciva a dileguarsi. L’altro e’ stato bloccato dagli agenti mentre Provava a scappare ...

Roma - vendeva droga ai ragazzini : i genitori lo fanno arrestare : vendeva droga ai ragazzini. I genitori lo fanno arrestare. I carabinieri della stazione di Sacrofano hanno fermato in flagranza di reato un 40enne italiano, incensurato, con l'accusa di detenzione ai ...

Roma - raid dei Casamonica in un bar : disabile frustata per essersi ribellata | Il barista : “Ho paura - temo vendette” : Roma, raid dei Casamonica in un bar: disabile frustata per essersi ribellata | Il barista: “Ho paura, temo vendette” Roma, raid dei Casamonica in un bar: disabile frustata per essersi ribellata | Il barista: “Ho paura, temo vendette” Continua a leggere

