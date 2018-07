Roma | tartarughe in pericolo di vita | chiuso Parco di piazza Merolli | intervengono le

meteoweb.eu

: RT @quelloditermoli: Buon appetito e buona serata a tutti da Bella e Ciao. #food #mangiaresano #italia #Roma #magliettarossa #tartarughe #a… - VivianaViviscot : RT @quelloditermoli: Buon appetito e buona serata a tutti da Bella e Ciao. #food #mangiaresano #italia #Roma #magliettarossa #tartarughe #a… - MarcoAu91534819 : RT @quelloditermoli: Buon appetito e buona serata a tutti da Bella e Ciao. #food #mangiaresano #italia #Roma #magliettarossa #tartarughe #a… - MTeresaBenanchi : RT @quelloditermoli: Buon appetito e buona serata a tutti da Bella e Ciao. #food #mangiaresano #italia #Roma #magliettarossa #tartarughe #a… -

(Di venerdì 13 luglio 2018) Da più persone è stata segnalata ad EARTH la situazione urgente relativa apalustri presenti nel laghetto del” Giardino Incantato ” dinel XII Municipio di. L’ acqua è a livelli bassissimi e gli animali non sono alimentati a causa della chiusura oramai da più di 10 giorni del. Le Guardie EARTH capitanate da Simone Claudio Cimmino, giunte sul posto e dopo aver ottenuto l’ accesso, hanno constatato i fatti. Ben 38 esemplari disia di specie Trachemys che Emys vivono in poca acqua per il malfunzionamento della condotta idrica e non possono mettere in atto comportamenti etologici come il Basking. Le guardie hanno appurato che la competenza delè del municipio XII che ha espletato una gara ,non ancora assegnata, per la gestione dell’ area verde e che non ha provveduto ad individuare , nel frattempo, ...