Roma | sold out al Tre Fontane per l' allenamento del 19 Bianda | ' Marcare Dzeko ti fa

Roma - vende presine in strada ma non per soldi/ Ultime notizie - la “nonna” dell’uncinetto : foto diventa virale : Roma, vende presine in strada ma non per soldi: 98enne attira la curiosità dei passanti e la sua foto diventa virale. La donna però non è indigente ma lo fa solo per compagnia.(Pubblicato il Fri, 13 Jul 2018 17:10:00 GMT)

Roma - poliziotti corrotti : rubavano i soldi durante le perquisizioni : Furti e strane sparizioni durante le perquisizioni. Si apre un altro fronte di indagine dopo la retata di arresti di fine giugno che hanno coinvolto una cancelliera del tribunale di Roma che ...

Stadio della Roma - i verbali di Luca Parnasi : “Palozzi mi chiedeva sempre soldi - Civita voleva un lavoro per il figlio” : “Palozzi mi chiedeva sempre soldi, a Civita ho fatto un favore mettendomi nei suoi panni come padre ma non gli ho mai dato soldi”. Luca Parnasi, il costruttore finito in carcere nella maxi inchiesta sul nuovo Stadio della Roma e che ha cominciato a collaborare con la procura, descrive così ai pm di piazzale Clodio il suo rapporto con i due indagati, rappresentanti della politica Romana. Il primpo è l’ex assessore regionale del Pd, ...

Inchiesta stadio Roma - le ammissioni di Parnasi ai pm : "Palozzi chiedeva sempre soldi - Civita solo favori" : Depositata parte del lungo interrogatorio in cui il costruttore spiega i suoi rapporti coi politici indagati. "Mi chiamava sempre" dice a proposito dell'ex vicepresidente della Regione "ma a me non interessava perche stavo tentando di costruire un rapporto coi 5S"

Inchiesta stadio Roma - Parnasi ai pm : "Palozzi chiedeva sempre soldi" : Le ammissioni del costruttore nel corso del lungo interrogatorio. "Civita agì sempre nell'interesse della Regione"

Stadio Roma - Parnasi : 'Mai dato soldi a Civita. Mi ha chiesto solo un favore per suo figlio' : 'Conosco Michele Civita da circa 20 anni ed è una persona che stimo molto. Ha sempre fatto gli interessi dell'amministrazione. La conferenza di servizi era già stata chiusa e già c'erano state le ...

Incubo a Roma - padre orco assoldava ragazzi di colore per violentare la figlia disabile : chiesti 16 anni : Il papà mostro di Monteverde, che assoldava ragazzi di colore per far stuprare la figlia quindicenne e disabile, è risultato sano di mente, quindi, per la procura va processato e condannato con una ...

Roma - i media brasiliani : 'Alisson non vale tutti quei soldi' : Sotto il microscopio della ricerca del perfetto , che si chiama Coppa del Mondo, c'è anche Alisson . Il cui valore di mercato nel 2018 ha superato i 70 milioni: ' Sono cifre troppo alte - ci dice ...

Staderini : acquario di Roma realizzato senza soldi pubblici : Staderini: quando si parla di scandalo si parla di una fake news Roma – Di seguito le paroile del presidente di acquario di Roma, Marco Staderini. “Questa iniziativa è stata realizzata senza un euro di capitale pubblico. Quindi quando si parla di scandalo si dice una falsità, una fake news. L’acquario è stato fatto con soldi privati e finanziamenti delle banche e verrà poi restituito all’Eur nel 2048 con la fine della ...

Il grido degli ultimi artigiani di Roma : "Soldi ai rom? Ci sentiamo discriminati" : "Beh, 5mila euro non sono una fortuna ma, di questi tempi, a chi è che non farebbero comodo?". Sergio Zoppo, classe 1935, è l"ultimo discendente di una stirpe ormai estinta: quella degli arrotini. Sorride al di là del bancone della sua bottega storica perché le sciagure del presente non hanno scalfito l"amore per il suo antico mestiere, né la voglia di rimboccarsi le maniche. E scrolla le spalle, "mi sento come l"ultimo dei Mohicani, ma non ...

Stadio Roma - Parnasi : «Fondazioni fuori dalle regole - soldi a Pd e Lega» : Roma Finanziamenti «in chiaro» a quindici politici nella scorsa campagna elettorale, perché ai candidati «non si può dire di no se hai un affare grosso in...

[Il commento] Ridare soldi pubblici alla politica : è questa l'unica soluzione per evitare lo schifo di Roma : Che schifo. Quando leggo l'esito delle undici ore di interrogatorio del costruttore Luca Parnasi sullo #stadiodellaRoma , quando ripercorrendo le sue parole aggiorno il contatore delle prebende e dei ...

Ridare soldi pubblici alla politica : è questa l'unica soluzione per evitare lo schifo di Roma : Politici accattoni Abbiamo tagliato i soldi alla politica, trasformando i politici in accattoni. Abbiamo pensato che renderli miserabili e questuanti fosse persino una giusta punizione , non io ma ...

Roma - arrestati 6 poliziotti : informazioni riservate per soldi e Ferrari : poliziotti irreprensibili durante il servizio. Uno di loro premiato addirittura dal capo della polizia come un eroe per aver salvato la vita di un disperato che voleva tuffarsi da un balcone. E una ...