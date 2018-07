Roma | poliziotti corrotti | rubavano i soldi durante le perquisizioni

Roma : Poliziotti sventano due suicidi : Roma – Un 49enne Romano, ricoverato al Policlinico Gemelli, ha telefonato al 112 NUE preannunciando la sua intenzione di farla finita. Quando gli agenti sono giunti sul posto, hanno immediatamente individuato la stanza al 9 piano del nosocomio. Qui, seduto a cavalcioni sul davanzale della finestra, hanno trovato l’uomo che stringeva tra le mani un coltello da cucina e parte di una stampella utilizzati dallo stesso per minacciare i ...

"Roma è incattivita - ci sono quartieri ghetto dove non entrano nemmeno i poliziotti" : Il passaggio dalla giovinezza all'età adulta, per una donna soprattutto, non è mai semplice e una come Maria Teresa Pajno, per tutti Marò, vicequestore aggiunto del Commissariato del quartiere Politeama, a Palermo, ne è consapevole e, a fatica, cerca di capirne un po' di più. Determinata ed insicura al tempo stesso, va al lavoro ogni giorno mettendoci grinta e professionalità, ma la sua vera passione ...

Roma - il piano dei poliziotti corrotti : 'Gestiamo noi i beni confiscati' : Uno dei progetti, già avviati, era riuscire ad aggirare le regole previste per i beni confiscati. E arrivare alla sezione Misure di prevenzione del Tribunale. Dove Simona Amadio, la cancelliera della ...

Corruzione : otto arresti a Roma - sei sono poliziotti : Corruzione: otto arresti a Roma, sei sono poliziotti Corruzione: otto arresti a Roma, sei sono poliziotti Continua a leggere L'articolo Corruzione: otto arresti a Roma, sei sono poliziotti proviene da NewsGo.

Roma - poliziotti arrestati : il superman delle volanti stipendiato dalla criminalità : 'Ho salvato una persona, ma non mi sento un eroe. È il mio lavoro, lo sognavo sin da bambino'. Quel sogno era poi diventato la sua vita. Francesco Macaluso, 39 anni, agente del reparto volanti della ...

Roma - 'Ti presto la mia Ferrari'. I regali del boss ai poliziotti : Carlo D'Aguano, per gli uomini dello Sco che nel 2013 scoperto la san Basilio spa, centro di spaccio e smercio di cocaina, era il napoletano e si occupava della distribuzione al dettaglio nel ...

Roma - arrestati 6 poliziotti : informazioni riservate per soldi e Ferrari : poliziotti irreprensibili durante il servizio. Uno di loro premiato addirittura dal capo della polizia come un eroe per aver salvato la vita di un disperato che voleva tuffarsi da un balcone. E una ...

Roma - arrestati 6 poliziotti : informazioni riservate per soldi e Ferrari. Talpa in Procura - si candidò con Salvini : poliziotti irreprensibili durante il servizio. Uno di loro premiato addirittura dal capo della polizia come un eroe per aver salvato la vita di un disperato che voleva tuffarsi da un balcone. E una ...

Roma - poliziotti corrotti : 6 agenti in manette : I Carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Roma questa mattina hanno eseguito un'ordinanza che ha disposto misure cautelari nei confronti di 9 persone, tra le quali 7 agenti di polizia. Tutti sono ritenuti responsabili, a vario titolo, di corruzione per atti contrari ai doveri di ufficio, corruzione per l'esercizio della funzione, accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico e rivelazione ed utilizzazione di ...

Roma - arrestati 6 poliziotti per corruzione : I fermati in totale sono 8 tra cui anche una dipendente della Procura e un pregiudicato - Otto persone, tra cui sei agenti di polizia, sono state arrestate dopo un'indagine dei Carabinieri del Nucleo ...

Roma - in manette per corruzione sei poliziotti. “Intascavano tangenti e spifferavano le inchieste” : Erano pagati per combattere il crimine, ma invece di indagare sugli illeciti «intascavano» tangenti e spifferavano segreti sulle inchieste. Per questo sei agenti della Polizia di Stato sono finiti in manette nell’ambito di un’operazione del Nucleo Investigativo dei carabinieri e della Squadra Mobile, coordinata dalla procura di Roma, che ha portato...

Roma - arrestati sei poliziotti e un dipendente della Procura : “Corruzione e rivelazione di segreti d’ufficio” : Sono accusati a vario titolo di corruzione per atti contrari ai doveri di ufficio e per l’esercizio della funzione, di essere entrati abusivamente nel sistema informatico e di aver rivelato segreti d’ufficio. Per questo sei agenti di polizia di Roma sono stati arrestati al termine di un’indagine dei Carabinieri del Nucleo Investigativo della Capitale. In carcere anche un dipendente della Procura di Roma e un ...

Roma - poliziotti corrotti e rivelazione di segreti d'ufficio : arrestati 6 agenti e un dipendente della Procura : Corruzione per atti contrari ai doveri di ufficio, corruzione per l'esercizio della funzione, accesso abusivo al sistema informatico e rivelazione di segreti di ufficio. Con queste accuse 8 persone, ...