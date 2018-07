Roma | per Alisson è derby inglese

Roma : Scoperto con patente e auto rubate - arrestato : Roma – A Roma, durante un normale servizio di controllo del territorio, gli agenti della Polizia di Stato hanno notato un’autovettura, con due persone a bordo, parcheggiata in doppia fila. Dopo il passaggio della Volante, l’uomo seduto dal lato del passeggero e’ sceso velocemente per salire su un’altra utilitaria, metterla in moto e allontanarsi. Pensando che la cosa fosse strana, i poliziotti lo hanno inseguito e ...

Roma - poliziotti corrotti : rubavano i soldi durante le perquisizioni : Furti e strane sparizioni durante le perquisizioni. Si apre un altro fronte di indagine dopo la retata di arresti di fine giugno che hanno coinvolto una cancelliera del tribunale di Roma che ...

AOSTA. Il 19 luglio a Roma si svolgerà la prima ...

Sperlonga - 13enne morta risucchiata in piscina : 'Fatale la potenza dell'idRomassaggio' : Tutti si domandano come sia possibile morire in una piccola piscina, in quel modo assurdo. Ma per chi opera nel settore, i rischi sono ben noti. 'Purtroppo - spiega un imprenditore di Latina che da ...

Un summit a Roma con gli Usa. Il piano di Conte sulla Libia per arginare l’influenza di Macron : Una conferenza sulla stabilizzazione politica della Libia da tenere nel prossimo autunno in Italia. Come quella di Parigi, ma più di quella di Parigi. L’annuncio è arrivato ieri da Giuseppe Conte al termine del vertice Nato di Bruxelles e l’obiettivo è certamente ambizioso: riunire attorno al tavolo una serie di attori dal peso specifico superiore ...

Nuova edizione in vista per Contemporaneamente Roma : Nuova edizione in vista per Contemporaneamente Roma, il festival autunnale della cultura contemporanea che l’anno scorso ha registrato un forte

Roma - la storia della nonnina che cuce in mezzo alla strada per non stare sola : Roma, la storia della nonnina che cuce in mezzo alla strada per non stare sola Alcuni passanti avevano pensato si trattasse di una donna sola e bisognosa, ma il figlio ha smentito Continua a leggere L'articolo Roma, la storia della nonnina che cuce in mezzo alla strada per non stare sola proviene da NewsGo.

Lamborghini Aventador SVJ / Disavventura a Roma per un pilota australiano fermato a 311 km/h : Lamborghini Aventador SVJ, più veloce della Porshce 911 GT2 RS: specializzazione Super Veloce, in grado di andare a girare al Nurburgring in 6' 45'' una crono che varrebbe il nuovo primato.(Pubblicato il Thu, 12 Jul 2018 22:31:00 GMT)

Tour de France 2018 - si mette male per Romain Bardet. Crisi sul Mur de Bretagne. E sul pavé sarà un Inferno per il francese… : Un inizio da dimenticare per Romain Bardet al Tour de France 2018. Il 27enne di Brioude, grande speranza dei Francesi per tornare sul gradino più alto del podio, si trova con un ritardo in classifica generale decisamente superiore alle aspettative. Una situazione molto complessa per il corridore transalpino, che dovrà reagire al più presto o rischia di naufragare del tutto. I problemi per Bardet sono iniziati con la cronometro a squadre di ...

Pierluigi Battista : "A Roma regna la disperazione. Mi candido a sindaco" : Virginia Raggi non deve fare solo l'avvocato: è il sindaco di Roma e dev'essere in grado di attuare una politica di emergenza'.

LETTURE D'ESTATE - Il Centro Sperimentale porta il cinema a Castel S. Angelo a Roma : Martedì 28 agosto Fondi di donne nel cinema Alida Valli è nel consueto appuntamento de "I fondi della Biblioteca Luigi Chiarini", partecipa Pierpaolo De Mejo; segue la proiezione di Piccolo mondo ...

Politica. Sanità Romagna - M5S : "Convegno promuove modello integrato Ausl - è apertura al privato?" : 'Un passaggio 'strisciante' dalla Sanità pubblica a quella privata accreditata, che porterebbe i cittadini a pagare sempre di più per le spese sanitarie e a liste di attesa più lente': è il sospetto ...

Roma - la storia della nonnina che cuce in mezzo alla strada per non stare sola : Nel quartiere Prati di Roma, Angela, una nonnina di 98 anni , ha allestito una sorta di mercatino di presine e centrini. Lei sta lì accanto e, seduta su una sedia, cuce i suoi capolavori all'uncinetto.