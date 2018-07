Roma | paga l' affitto ma non gli danno casa | la lite con il proprietario finisce a

Roma. Pagamento immediato della multa tramite pos : Rivoluzione per le multe prese sul bus perché senza biglietto. I portoghesi potranno pagare con il bancomat e le carte di

Roma - rivoluzione sui bus : le multe ora si possono pagare a bordo con il bancomat : Le multe prese sul bus, perché senza biglietto, si potranno pagare con il bancomat e le carte di credito direttamente a bordo e con la riduzione del 50%. Atac, l'azienda del trasporto pubblico di Roma,...

Per vedere l'amichevole estiva Latina-Roma i tifosi dovranno pagare 45 euro : 45 euro (più 1,50 di prevendita) per vedere un'amichevole estiva, seppure contro una squadra di rango come la Roma semifinalista dell'ultima Champions League. E' quanto dovranno pagare coloro che, sabato prossimo, vorranno accomodarsi nei posti di tribuna Centrale Nord e Sud dello stadio 'Francioni' di Latina. I prezzi sono stati resi noti dalla società pontina (molto ambiziosa, visto che la dirigenza progetta il doppio salto dalla ...

Roma : rischio stop cantiere piazzale Flaminio - Atac non paga : Roma – Il grande cantiere per il nuovo nodo di scambio a piazzale Flaminio tra metro A e linea Roma-Viterbo potrebbe fermarsi per sempre. I lavori, gia’ a rilento da molti mesi, in assenza di risposte “saranno sospesi con decorrenza immediata” perche’ le aziende interessate dall’appalto non hanno mai ricevuto pagamenti da parte di Atac. L’allarme e’ stato lanciato questa mattina nel corso di una ...

Roma - la coop è finita nei guai e ha smesso di pagare. Sfrattati 80 rifugiati sudanesi : “Non siamo criminali. La Raggi ci incontri” : Era il simbolo della comunità sudanese a Roma. L’immobile di via Scorticabove, nella zona industriale della Tiburtina a Roma est, è stato sgomberato questa mattina intorno alle otto dalle forze dell’ordine. 120 persone (80 quelle presenti al momento dello sgombero) – tutti rifugiati già in possesso di protezione internazionale, regolari e alcuni con la cittadinanza italiana – sono state portate fuori da questo complesso. ...

Roma - padre-orco paga stranieri per stuprare figlia 15enne disabile : Una situazione che ha dell"incredibile, che riempie di orrore e disgusto, quella avvenuta a Monteverde (Roma). Qui il padre di una ragazzina disabile di soli 15 anni pagava degli uomini di colore perchè stuprassero la figlia, il tutto mentre lui riprendeva quelle orribili immagini con la telecamera del suo cellulare. Per lei, incapace di difendersi, di parlare e perfino di gridare per chiedere aiuto a causa della disabilità mentale che la ...

“Ecco chi pagavo”. Stadio Roma - la confessione fiume di Luca Parnasi : Un interrogatorio fiume, durato undici ore, con rivelazioni che fanno tremare il mondo della politica italiana. C’è un po’ di tutto nel verbale di interrogatorio del costruttore Luca Parnasi, chiuso nel carcere di Rebibbia con l’accusa di aver concluso affari, primo fra tutti il nuovo Stadio della Roma, con finanziamenti illeciti e mazzette. Un sistema talmente solido da vedere “libri paga” pieni di nome ...

