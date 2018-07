Roma | out Florenzi? Occhi puntati su Cuadrado e Suso | i dettagli…

Doppietta dei Thegiornalisti a Roma per il Love Tour - annunciata una nuova data dopo il sold out : info e biglietti : Nuovo concerto dei Thegiornalisti a Roma per il Love Tour: la band capitanata da Tommaso Paradiso annuncia la nuova data dopo il sold out al Pala Lottomatica. A quattro mesi di distanza dall'avvio della Tournée nei palazzetti dello sport, i Thegiornalisti registrano il tutto esaurito al Pala Lottomatica di Roma per la data del 27 ottobre 2018. A fronte della grande richiesta da parte del pubblico, si aggiunge una nuova data: i ...

Roma. Wind Summer Festival - la piazza è sold out : Un sabato italiano, tra musica emergente e canzoni da ballare – Comincia presto, prima delle 21, il secondo appuntamento con il Wind Summer Festival 2018. piazza del Popolo si riempie fino a traboccare di teenager pronti a urlare a squarciagola le canzoni dei loro idoli, e di meno giovani perplessi che provano invano a decodificare i sentimenti delle nuove generazioni. Alla conduzione ancora Ilary Blasi con Rudy Zerbi e Daniele ...

Amici 17 : Irama registra i primi sold out del 'Plume Tour' - raddoppiano i concerti di Roma e Milano : Il nuovo album del vincitore del talent resta al primo posto in classifica e si aggiudica il disco d’oro.

Amici 17 : Irama registra i primi sold out del 'Plume Tour' - raddoppiano i concerti di Roma e Milano : Il nuovo album del vincitore del talent resta al primo posto in classifica e si aggiudica il disco d’oro.

M5S out nei due municipi Romani : Roma, 11 giu. (AdnKronos) - Sconfitta del Movimento 5 Stelle alle elezioni municipali che si sono svolte ieri a Roma. Il movimento politico della sindaca Virginia Raggiresta fuori dalla sfida nel municipio III, dove il 24 giugno si terrà il ballottaggio tra il candidato di centrosinistra Giovanni Ca

M5S out nei due municipi Romani : Roma, 11 giu. (AdnKronos) – Sconfitta del Movimento 5 Stelle alle elezioni municipali che si sono svolte ieri a Roma. Il movimento politico della sindaca resta fuori dalla sfida nel municipio III, dove il 24 giugno si terrà il ballottaggio tra il candidato di centrosinistra Giovanni Caudo e il candidato di centrodestra Francesco Maria Bova, e si piazza al terzo posto nel municipio VIII dove Amedeo Ciaccheri, candidato con una coalizione ...

M5S out nei due municipi Romani : Roma, 11 giu. (AdnKronos) – Sconfitta del Movimento 5 Stelle alle elezioni municipali che si sono svolte ieri a Roma. Il movimento politico della sindaca resta fuori dalla sfida nel municipio III, dove il 24 giugno si terrà il ballottaggio tra il candidato di centrosinistra Giovanni Caudo e il candidato di centrodestra Francesco Maria Bova, e si piazza al terzo posto nel municipio VIII dove Amedeo Ciaccheri, candidato con una coalizione ...

Roma - blackout nella metro : passeggeri scendono in galleria e proseguono a piedi : Una stazione della metro B chiusa, disagi ma soprattutto scene di panico: la mattina dei pendolari Romani - già macchiata dall'

Roma - FALSO ALLARME BOMBA SU METRO B A POLICLINICO/ Panico attentato : black out su tutta la linea : METRO ROMA, esplosione sulla linea B: ALLARME BOMBA ma è un guasto: 1.500 passeggeri evacuati, 3 feriti. E' successo questa mattina attorno alle 8 alla stazione POLICLINICO(Pubblicato il Fri, 08 Jun 2018 13:07:00 GMT)

Supermercati aperti oggi 2 giugno 2018/ Milano e Roma - negozi e centri commerciali : la lista degli outlet : Supermercati aperti oggi 2 giugno 2018, Roma e Milano: negozi e centri commerciali, tutte le info sulle aperture nel giorno in cui si celebra la Festa della Repubblica(Pubblicato il Sat, 02 Jun 2018 17:24:00 GMT)

Roma - Alisson out col Sassuolo : "Penso a fare bene in Russia. Poi vedremo" : Ha un piccolo fastidio al flessore destro e domenica a Sassuolo potrebbe e dovrebbe lasciare la porta a Skorupski. Non vuole correre rischi, Alisson, perché la prossima settimana si unirà al Brasile ...

Tennis - Roma tifa subito per Sonego. Giorgi e Baldi per il tabellone. Kvitova out! : Tennis SEGUI TUTTI I MATCH IN DIRETTA Gli Internazionali d'Italia partono al Foro Italico e il primo match del tabellone principale vede in campo un italiano: Lorenzo Sonego, numero 142 Atp, che si è ...

PROBABILI FORMAZIONI/ Roma Juventus : Chiellini ancora out. Ultime novità live e quote (Serie A 37^ giornata) : PROBABILI FORMAZIONI Roma Juventus: le quote e le Ultime novità live sugli schieramenti delle due squadre. Allegri senza Cuadrado, Di Francesco con Manolas e Perotti ancora acciaccati(Pubblicato il Sun, 13 May 2018 09:13:00 GMT)

Internazionali d’Italia Roma 2018 : il primo turno delle qualificazioni premia solo Filippo Baldi. Out quattro azzurri : Una grande impresa a fare da contraltare a quattro sconfitte: questa, in estrema sintesi la giornata al maschile delle qualificazioni agli Internazionali d’Italia di tennis, iniziate oggi a Roma. Filippo Baldi, che aveva conquistato un invito per il tabellone cadetto al termine delle prequalificazioni, elimina il NextGen magiaro Marton Fucsovics. Fuori gli altri quattro azzurri impegnati. Filippo Baldi compie una grande impresa battendo il ...