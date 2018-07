ROMA | “NONNINA” VENDE PRESINE IN STRADA | FOTO VIRALE Ultime notizie | il figlio | “cucire

ilsussidiario

: Vende presine in strada, la storia della 'nonnina' di Roma. Non lo fa per soldi ma per avere un po' di compagnia… - Agenzia_Ansa : Vende presine in strada, la storia della 'nonnina' di Roma. Non lo fa per soldi ma per avere un po' di compagnia… - HuffPostItalia : Vende presine in strada, non per soldi, ma per compagnia: la storia della 'nonnina' di Roma - saltaevola : RT @Agenzia_Ansa: Nonnina vende presine in strada a Roma, la polizia municipale: 'Non c'è stata alcuna multa' -

(Di venerdì 13 luglio 2018)inma non per soldi: 98enne attira la curiosità dei passanti e la suadiventa. La donna però non è indigente ma lo fa solo per compagnia.(Pubblicato il Fri, 13 Jul 2018 18:12:00 GMT)