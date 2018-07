Roma | Monchi fa il punto sul mercato | “per Sabatini Alisson va al Chelsea? Ecco cosa gli

Roma - Monchi : "Florenzi - sono più fiducioso per il rinnovo" : A margine della presentazione di Santon e Mirante ha parlato, come sempre, anche il d.s. giallorosso Monchi, che ha fatto un po' il punto sulle varie situazioni di mercato. Alisson - "Non ci sono ...

Roma - Monchi : Alisson-Chelsea? Forse Sabatini sa più di me... : Roma - 'Ho letto l'intervista di Sabatini sul Corriere dello Sport in cui dice che Alisson andrà al Chelsea per 70 milioni. Scherzando un po', visto che lo ha comprato lui Forse sa anche che è stato venduto...Ho un grandissimo rispetto per Walter, per quello ...

Calciomercato Roma - contatti continui per il rinnovo di Florenzi. Monchi : 'Sono fiducioso' : Non solo acquisti e cessioni, la Roma lavora anche sui rinnovi, in particolare su quello di Alessandro Florenzi . contatti continui tra la dirigenza giallorossa e l'agente del calciatore Lucci, l'...

Roma - Monchi : 'Fiducioso su Florenzi. Alisson al Chelsea? Magari Sabatini ne sa più di me...' : Leggendo la stampa quando uscirò da qui avrò offerte da tutto il mondo, Magari anche dai tedeschi. Situazione Gerson? Ci fidiamo di lui al 100%, ma abbiamo pensato che per la sua crescita è meglio ...

Roma - blitz di Monchi a Londra da Pallotta : cena di mercato : Il direttore sportivo della Roma Monchi vola a Londra dal presidente Pallotta per un incontro, dicono a Trigoria, programmato da tempo. Il dirigente è stato nella Capitale inglese per 24 ore, è ...

Roma - Monchi a Londra per vedere Pallotta : Roma - Un viaggio fissato in agenda da tempo, un salto nella City per fare il punto della situazione col presidente. Il ds della Roma, Monchi , si è visto a Londra con James Pallotta per aggiornarlo ...

Roma : Monchi incontra il presidente Pallotta : Un viaggio fissato in agenda da tempo, un salto nella City per fare il punto della situazione col presidente. Il ds della Roma, Monchi, si è visto a Londra con James Pallotta per aggiornarlo sul fronte della gestione sportiva della società giallorossa. Il dirigente spagnolo è già rientrato nella Capitale, non prima di aver discusso a cena col businessman di Boston delle prossime mosse di mercato che attendono la Roma. Monchi, che ha già ...

Florenzi lascia la Roma?/ Ottimismo per il rinnovo - Monchi fa muro contro l’Inter di Spalletti : Alessandro Florenzi lascia la Roma? C'è Ottimismo per il rinnovo del terzino: la dirigenza giallorossa sta facendo muro alle richieste dell'Inter di Spalletti.(Pubblicato il Wed, 11 Jul 2018 10:24:00 GMT)

Roma - Monchi : “lo scudetto non è utopia” : “Non è utopia parlare di scudetto. Nella vita non ci sono cose impossibili se uno lavora per farlo, ma è veramente difficile, negli ultimi sette anni ha vinto la stessa squadra…”. Così il ds della Roma, Monchi, nel giorno della conferenza stampa di presentazione a Trigoria di Bryan Cristante. “L’anno scorso ci è mancato poco per arrivare in finale di Champions, e sono convinto che anche il tifoso più ottimista ...

Julio Baptista : 'Roma - gran lavoro di Monchi. Su Ronaldo alla Juve : 'Bene - ma in A le cose devono cambiare' : ... e del direttore sportivo giallorosso ha parlato ai microfoni di Tre3Uno3: "La Roma ha fatto molto bene la scorsa stagione, ha vinto contro il Barcellona che è forse la squadra più forte del mondo. ...

Calciomercato Roma - Alisson potrebbe partire : ecco la conferma di Monchi [FOTO] : 1/7 LaPresse/EFE ...

Roma - Monchi : "Alisson - non è arrivata nessuna offerta" : Soddisfatto, anche se stanco. Si vede dal volto tirato, da come parla. Ma è un segnale positivo, perché il lavoro stanca e Monchi sta lavorando fortemente per sistemare un po' tutto dentro la Roma. ...

Roma - Monchi : 'Ancora nessuna offerta per Alisson. Marcano perfetto per la nostra difesa' : il primo giorno di ritiro della Roma, che è pronta a cominciare la nuova stagione. Tanti i nuovi volti nella rosa a disposizione di Eusebio Di Francesco: sono stati infatti già dieci i colpi di ...

Roma - Monchi : 'Nessun offerta per Alisson. Spero faccia una stagione importante' : 'Le percentuali che Alisson vada via sono le stesse che possano uscire Manolas, Dzeko, Pellegrini. La stessa percentuale di quelli per cui non abbiamo nessuna offerta, anche se so che non mi credete. ...