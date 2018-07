Roma - la storia della nonnina che cuce in mezzo alla strada per non stare sola : Nel quartiere Prati di Roma, Angela, una nonnina di 98 anni , ha allestito una sorta di mercatino di presine e centrini. Lei sta lì accanto e, seduta su una sedia, cuce i suoi capolavori all'uncinetto.

La storia di Simone : "Lavoro come gigolò a Roma. Vi spiego come ho iniziato" : A Roma è tra i gigolò più richiesti. Ma non offre solo prestazioni sessuali: dialogo, sostegno e coccole sono alcune dei servizi che offre alle sue clienti. Lui, Simone, si è lasciato intervistare da ...

Pordenonelegge 2018 : allo scrittore Robert Harris il Premio 'La storia in un Romanzo' : ... filosofi, sociologi, artisti, scienziati…, , chiamati a confrontarsi in oltre 600 incontri, dialoghi, lezioni magistrali, anteprime editoriali, degustazioni, percorsi espositivi e spettacoli. ...

E' Robert Harris il vincitore de 'La storia in un Romanzo 2018' : ... filosofi, sociologi, artisti, scienziati …, , chiamati a confrontarsi in oltre 600 incontri, dialoghi, lezioni magistrali, anteprime editoriali, degustazioni, percorsi espositivi e spettacoli.

Dai Giochi del '60 agli scudetti - la grande storia dell'Olimpico : un atto d'amore per lo stadio di Roma : , M.Lob., Fabio Argentini, Luigi Panella, Il nostro teatro dei sogni, ultra sport, p. 288, euro 19,50

'Ogni giorno' - una Romantica storia d'amore per millennials : Continua senza sosta la programmazione di Mille petali di cinema, la nuovissima rassegna di cinema all'aperto che animerà per tutta l'estate il Giardino 'Loris Fortuna' di Piazza Primo Maggio! Domani ...

Roma - protesta blocca via Tiburtina : "senz'acqua da 3 giorni"/ Ultime notizie - "storia che si protrae da anni" : Roma, protesta blocca via Tiburtina: "senz'acqua da 3 giorni". 270 famiglie delle case popolari esasperati, "è una storia che ormai si protrae da anni"(Pubblicato il Tue, 26 Jun 2018 09:51:00 GMT)

Da Kabul a Roma a piedi - la storia di Baryali Waiz : "Salvini - vuoi chiudere i porti? Bene - apri agli immigrati che sono qua" : Gli occhi grandi neri, la barba e i capelli corvini attraversati da fili argentati che non si addicono all'età, come le rughe che segnano il viso e nascondono dentro dolore e speranza. Baryali Waiz è afghano, ha 26 anni e quasi cinquemila chilometri a piedi alle spalle. È la distanza che separa la sua Kabul da Roma, la città che l'ha accolto, "a cui devo tutto" e dove vive ormai da dieci anni. Il tappeto intrecciato ...

Migranti - Macron : “Asse Roma-Berlino-Vienna? Diffido di queste formule. Mai portato fortuna nella storia” : Il presidente austriaco, Sebastian Kurz, ha parlato nei giorni scorsi di un “asse dei volenterosi” tra Vienna, Berlino e Roma per la gestione dell’immigrazione. Sul punto, il presidente francese Emmanuel Macron, ha tagliato corto, ricorrendo alla storia: “Diffido di questi ‘assi’. Non hanno mai portato fortuna”. Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, durante l’incontro bilaterale a Parigi tra ...

La brutta storia del nuovo stadio della Roma - in sintesi - : Roma, 13 giu. , askanews, I carabinieri hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip di Roma nei confronti di 9 persone per un'associazione per delinquere 'finalizzata recita una ...

La storia talvolta non insegna nulla. Prendi lo stadio della Roma : Nove arresti per corruzione ed i lavori dello stadio non sono neanche partiti. Roma, la Capitale di questo Paese, si risveglia ancora una volta senza “gli anticorpi” e soprattutto in balia di un dilagante malaffare. Se da un alto i cittadini non arrivano a fine mese, dall’altro c’è chi continua ad arricchirsi sulle spalle di opere pubbliche, grandi opere ed eventi. Ecco la risposta alla sfiducia dei cittadini, ...

La storia del piccolo Roman e del suo rarissimo cancro : “Solo 88 come lui al mondo” : Il piccolo Roman Hansen, un bimbo inglese di quattro mesi, sta combattendo in ospedale contro una rarissima forma di cancro. I suoi genitori hanno ricevuto qualche giorno fa la terribile diagnosi e hanno spiegato che il loro bambino dovrà affrontare almeno 9 cicli di chemioterapia.Continua a leggere

La travagliata storia dello stadio di Roma : (Immagine: stadiodellaRoma.com) Durante la mattina di mercoledì 13 giugno i carabinieri del Nucleo investigativo del Comando provinciale di Roma hanno proceduto con gli arresti di 9 persone (6 in carcere e 3 attualmente ai domiciliari) per corruzione relativamente alla costruzione dello stadio della Roma. Il Messaggero, avvalendosi di fonti all’Urbanistica, ha anticipato che durante il pomeriggio la sindaca della Capitale Virginia Raggi ...

Stadio Roma : arrestati per corruzione Luca Parnasi e Luca Lanzalone Chi sono|La storia del progetto : Nove in tutto: con il costruttore e il presidente Acea di area grillina, anche il vicepresidente del Consiglio regionale, Adriano Palozzi (Fi) e Michele Civita (Pd): le accuse sono associazione per delinquere e delitti contro la Pubblica amministrazione