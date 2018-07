Roma | è il weekend di Roger Waters | strade chiuse e bus deviati

FOTO | Rocco Casalino - weekend Romantico a Ponza col fidanzato cubano : Fuga d'amore per Rocco Casalino, che si è ritagliato un weekend a Ponza insieme al fidanzato cubano. Ad immortalare la coppia è il...

Rocco Casalino - weekend Romantico a Ponza con il fidanzato cubano : weekend romantico per Rocco Casalino, fotografato da Chi sull'isola di Ponza insieme al fidanzato Marco. Il portavoce del premier Giuseppe Conte e capo comunicazione del Movimento 5 Stelle ha...

Per il weekend di 'San Zvàn' il meglio della Romagna : fiere - spettacoli - vini doc e natura : 1 / 2 continua a leggere l'articolo ' L'estate infine è arrivata, a tutti gli effetti: e immancabilmente, giunge anche l'appuntamento più atteso, che inaugura ufficialmente la bella stagione per ...

Estate all’Antica Corte Pallavicina : una vacanza nel gusto tra pranzi e cene - pic-nic - weekend Romantici e gite in barca : Quando l’Estate si avvicina, organizzare le vacanze può diventare un tormento già solo nella basilare decisione della natura della meta, generalmente compresa nella distinzione di massima tra mare e montagna. Uscendo però dai canonici schemi, che in quanto tali riportano alle regole tipiche della quotidianità, si può puntare la bussola in una direzione alternativa, lasciandosi trascinare dalla corrente del Grande Fiume in una dimensione spesso ...

Lago Maggiore - un weekend Romantico nella Belle Epoque : Un weekend sul Lago Maggiore è un viaggio nel tempo. In poco più di un’ora da Milano o da Torino, ti ritrovi nella Belle Epoque degli edifici di Stresa o a cavallo tra il Rinascimento e il Barocco delle isole borromee. Ma soprattutto, sei fuori dai ritmi pressanti della vita di città. Insomma, un altro mondo, che ha fatto da palcoscenico a grandi eventi – la prima Miss Italia post Seconda guerra mondiale, Rossana Martini, fu eletta proprio ...

Kluivert alla Roma/ Accordo vicino : l'olandese nella Capitale già nel weekend? : Kluivert alla Roma, l'Accordo è vicino: l'olandese nella Capitale già nel weekend? Giallorossi scatenati sul calciomercato, si tratta ancora con l'Ajax(Pubblicato il Thu, 07 Jun 2018 13:20:00 GMT)

Auto – L’Abarth 124 rally di nuovo in gara : il prossimo weekend si corre in Romania e in Italia : In Romania, L’Abarth 124 rally di Florin Tincescu (ROM) e Alina Pop (ROM), per la prima volta quest’anno su un percorso sterrato Questo fine settimana L’Abarth 124 rally del team Bernini rally impegnata in Romania nel rally Aradului con l’equipaggio formato da Florin Tincescu (ROM) e Alina Pop (ROM) per la prima volta quest’anno correrà sullo sterrato. Una superficie che da un lato garantisce spettacolo, con lunghe intraversate su strade ...

Cosa fare a Roma nel weekend del 26 e 27 maggio : Tecnologia, arte, economia, politica, sono sì piattaforme abilitanti ma sapranno anche essere neutrali? Potranno queste costituire dei ponti virtuali attraverso i quali connettere la complessità del ...

Viaggi & Turismo : weekend da record per Eurowings - Roma tra le destinazioni più richieste : Durante il fine settimana di Pentecoste, Eurowings ha trasportato quasi 400.000 passeggeri. “In pochi giorni abbiamo accolto a bordo più passeggeri di quante persone vivono a Bonn, ad esempio”, afferma Oliver Wagner, direttore commerciale di Eurowings. La compagnia aerea low-cost del Gruppo Lufthansa, sempre più in rapida crescita, ha stabilito un nuovo record: in un solo giorno, il 18 maggio, per la prima volta in assoluto oltre 100.000 ...

PAUSA WEEKEND. Cosa fare a Roma sabato 19 e domenica 20 maggio : Il riferimento è chiaramente a quella bellezza che copre il mondo e la natura, che San Francesco esaltava e che noi troppo spesso dimentichiamo . La mostra, che non si limita ad un invito ...

Nove Colli - mongolfiere - comici e musei : il weekend svela la bellezza in Romagna : E non finisce qui!!! ==========> Nella prossima pagina spettacoli in teatro, i concerti, le mostre e i film più attesi in sala!!! 1 / 2 continua a leggere l'articolo ' Argomenti: manifestazioni Nove ...

PAUSA WEEKEND. Cosa fare a Roma sabato 12 e domenica 13 : ... per continuare con un pomeriggio in cui si alterneranno laboratori dedicati ai vostri piccoli all'insegna della scienza, del gioco e della gioia di stare insieme . Prove circensi, prove di pittura e ...

Andrè De La Roche e Martina Grimaldi a Roma per un weekend di sport - musica e spettacolo : In programma due spettacoli, il primo dalle ore 16 con 12 coreografie e il secondo, dalle 18.30 con 21 esibizioni. Tra le altre, è prevista una coreografia del Club di Socializzazione "C'è posto per ...