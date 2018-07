Roma Campidoglio | a reddito gli appartamenti del patrimonio disponibile

Roma. Campidoglio : entro ottobre altre 200 assunzioni : entro ottobre Roma Capitale procederà all’assunzione di altri 200 dipendenti, individuati tra i candidati risultati idonei nell’ambito del cosiddetto “concorsone”

Roma : Camping River - Campidoglio rimuove container : Roma – Operazione di smantellamento dei moduli abitativi ormai distrutti al campo nomadi Camping River, zona nord di Roma. Questa mattina le ruspe e le gru di Roma Capitale sono in azione per rimuovere quel che resta dei container di proprieta’ del Campidoglio. Gli oltre 450 abitanti, tra cui molte donne e bambini, ai quali da settimane sono stati tolti i servizi, staccata l’acqua corrente e rese inagibili le loro abitazioni, ...

Rifiuti Roma - il piano del Campidoglio : “fabbrica di materiali” per raddoppiare la quota di raccolta differenziata : Fabbriche di materiali al posto degli impianti tmb di Salario e Rocca Cencia. Roma è a un bivio, la città è ancora una volta sull’orlo di un’emergenza Rifiuti derivante (anche) dagli ultimatum che il sistema nazionale di smaltimento sta lanciando alla Capitale, da cinque anni ormai non autosufficiente. Fra gare Ama che vanno continuamente deserte, scioperi proclamati dai sindacati e pressioni sempre più forti in arrivo dalla Regione Lazio per ...

Roma : Sicurezza urbana - patto tra Campidoglio e Prefettura : Roma – Previsto il potenziamento della videosorveglianza in aree più sensibili. Installazione e potenziamento della videosorveglianza nelle aree maggiormente interessate da situazioni di degrado ed illegalità. E’ quanto prevede il “patto per l’attuazione della Sicurezza urbana” sottoscritto dalla Sindaca Virginia Raggi e dal Prefetto di Roma Paola Basilone.Questo documento è il primo atto di quanto previsto dal Decreto Minniti in materia ...

Roma - falso allarme bomba sotto il Campidoglio : strada riaperta : Rientrato l'allarme bomba in Campidoglio. Via Petroselli è stata chiusa al traffico per un pacco sospetto. Sul posto gli artificeri. Caos traffico. A far scattare l'allarme una valigia abbandonata in ...

Roma - la Lega punta il Campidoglio e corteggia i campioni di voti di Fdi. Meloni di traverso - Salvini temporeggia : Un sindaco leghista per Roma. “Perché no?”, ammette candidamente a ilfattoquotidiano.it il coordinatore laziale del Carroccio, Francesco Zicchieri. Uno scenario clamoroso pensando alla storia quasi trentennale del movimento padano. Anche se per raggiungere il Campidoglio, passando da centrodestra, ci sarà da fare i conti con una certa Giorgia Meloni. Che a cedere la sua egemonia capitolina proprio non ci sta. La leader di Fratelli d’Italia ha ...

Campidoglio - ultimo incontro di #RomaAscoltaRoma : Campidoglio, il 3 luglio ultimo incontro di ‘#RomaAscoltaRoma: verso il Regolamento 0-6’. L’evento coinvolgerà i Municipi I, II, XII, XIII, XIV. Roma, 28 giugno 2018 – Prosegue #RomaAscoltaRoma: verso il Regolamento 0-6’, il percorso partecipato aperto alla cittadinanza per la riforma dei servizi educativi e scolastici di Roma Capitale. L’iniziativa è promossa dall’Assessorato alla Persona, Scuola e Comunità Solidale in sinergia con la ...

Rom a Roma - esperimento del Campidoglio : «5mila euro a chi vuole lavorare» : «Tra la ruspa del ministro Matteo Salvini e il mantenimento dello status quo, che sembra spinto da un certo mondo dell?associazionismo compreso quello cattolico, esiste una terza via...

Roma - Festa in piazza del Campidoglio per gli 80 anni di Edoardo Vianello : Roma rende omaggio ad uno dei suoi più illustri concittadini. Per gli 80 anni di Edoardo Vianello grande Festa nella piazza del Campidoglio. Il cantautore ha iniziato a cantare i suoi successi ...

Roma - marcia indietro totale su Almirante. Mozione in Campidoglio : “Antifascismo nello statuto” : “Roma antifascista per statuto”. Il M5S a Roma prova a rimediare alla figuraccia occorsa la scorsa settimana in Assemblea Capitolina, quando gran parte del gruppo pentastellato votò positivamente alla Mozione di Fratelli d’Italia per l’intitolazione di una via a Giorgio Almirante, storico quanto discusso segretario dell’Msi. I consiglieri grillini – che ancora non hanno nominato un nuovo capogruppo dopo il passo indietro di Paolo ...

Stadio Roma - Lanzalone al gip : “Mai partecipato a vicenda”. Collaboratore di Parnasi : “Rappresentava il Campidoglio” : Nega tutto, anche di aver partepitato alla “vicenda dello Stadio“. Così la definisce Luca Lanzalone, uno dei principali indagati dell’inchiesta sul nuovo impianto sportivo della Roma. “Io alla vicenda dello Stadio non ho mai partecipato“, si legge nel verbale dell’ex presidente di Acea. Una frase aggiunta a penna, evidentemente alla fine dell’interrogatorio di garanzia di Lanzalone, che venerdì scorso è ...