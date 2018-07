Roma : lite per l’affitto - accoltella il proprietario Perforato un polmone alla vittima - ragazzo arrestato ancora sporco di sangue : Roma, 25enne litiga con il proprietario di casa e lo accoltella per l’affitto. arrestato un ragazzo italiano accusato di aver cercato di uccidere il 45enne che gli ha dato in affitto una casa di Case e Campi della Cassia. Secondo la ricostruzione, fra i due sarebbe scoppiato un violento diverbio dovuto a ragioni economiche. La stessa vittima è indagata a piede libero con l’accusa di lesioni verso il ragazzo. Roma, lite sfiora il ...

Roma - fermato per un controllo tira fuori la patente di un italiano - ma lui è romeno : arrestato : Durante un normale servizio di controllo del territorio, gli agenti della Polizia di Stato hanno notato un'autovettura, con due persone a bordo, parcheggiata in doppia fila. Dopo il passaggio della ...

Roma : Scoperto con patente e auto rubate - arrestato : Roma – A Roma, durante un normale servizio di controllo del territorio, gli agenti della Polizia di Stato hanno notato un’autovettura, con due persone a bordo, parcheggiata in doppia fila. Dopo il passaggio della Volante, l’uomo seduto dal lato del passeggero e’ sceso velocemente per salire su un’altra utilitaria, metterla in moto e allontanarsi. Pensando che la cosa fosse strana, i poliziotti lo hanno inseguito e ...

Roma - arrestato presunto violentatore seriale : sospetti su sei casi : Roma, arrestato presunto violentatore seriale: sospetti su sei casi Roma, arrestato presunto violentatore seriale: sospetti su sei casi Continua a leggere L'articolo Roma, arrestato presunto violentatore seriale: sospetti su sei casi proviene da NewsGo.

Roma - arrestato molestatore seriale : una vittima denunciò abuso con lettera : È stato arrestato ieri, a Roma, il molestatore della ragazza che qualche giorno fa denunciò la violenza in una lettere pubblicata sul Corriere della Sera. Colto in flagranza di reato, ha molestato in pieno giorno diverse turiste in via del Corso, nel centro della capitale. L’uomo è accusato di una serie di reati a sfondo sessuale: secondo gli inquirenti sarebbero almeno sei gli episodi di violenza di cui è responsabile. Il provvedimento è ...

Roma - arrestato molestatore seriale : Ha molestato in pieno giorno diverse donne, tra cui anche delle turiste, in via del Corso, ma questa volta è finita male per un italiano di 43 anni , considerato un violentatore seriale, che è stato ...

Roma - arrestato presunto violentatore seriale : sospetti su sei casi : Le manette sono scattate dopo la denuncia da parte di una vittima. In passato il molestatore era stato fermato, ma poi sempre rilasciato

Roma - arrestato violentatore seriale : sospetti su almeno sei casi : Un uomo accusato di una serie di reati a sfondo sessuale è stato arrestato ieri in flagranza di reato a Roma . L'arresto è stato chiesto dal procuratore aggiunto Maria Monteleone che ha delegato le ...

Roma - arrestato violentatore seriale : sospetti su almeno sei casi : Un uomo accusato di una serie di reati a sfondo sessuale è stato arrestato ieri in flagranza di reato a Roma . L'arresto è stato chiesto dal procuratore aggiunto Maria Monteleone che ha delegato le ...

Roma - arrestato violentatore seriale : sospetti su almeno sei casi : Un uomo accusato di una serie di reati a sfondo sessuale è stato arrestato ieri in flagranza di reato a Roma . L'arresto è stato chiesto dal procuratore aggiunto Maria Monteleone che ha delegato le ...

Molestata in strada a Roma - arrestato l'aggressore : sospetti su 6 casi - : Fermato in flagranza di reato l'uomo accusato di una serie di reati a sfondo sessuale e denunciato con una lettera sul Corriere della Sera da una delle sue vittime

Molestata in strada a Roma - arrestato l’aggressore : sospetti su 6 casi : Molestata in strada a Roma, arrestato l’aggressore: sospetti su 6 casi Fermato in flagranza di reato l'uomo accusato di una serie di reati a sfondo sessuale e denunciato con una lettera sul Corriere della Sera da una delle sue vittime Parole chiave: ...

Roma - arrestato molestatore : ragazza denunciò al Corriere/ Francesca - vittima di violenza e dell’indifferenza : Roma, arrestato molestatore: ragazza denunciò al Corriere la grande indifferenza della gente che, dopo la violenza, non intervenne in suo soccorso. Il racconto choc(Pubblicato il Thu, 12 Jul 2018 18:29:00 GMT)

Roma : Aggredisce turista e ruba smartphone - arrestato : Roma- Si e’ avvicinato a un turista e, dopo averlo minacciato, lo ha aggredito con calci e pugni per impossessarsi dello smartphone, di ultima generazione. La rapina e’ avvenuta la scorsa notte a Roma in via Giolitti, ad opera di un 21enne di nazionalita’ marocchina, senza fissa dimora, arrestato dai Carabinieri della Stazione Roma Piazza Dante con l’accusa di rapina, resistenza e violenza a pubblico ufficiale. I ...