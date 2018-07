Roma | anche Diaco vittima delle buche della Raggi | Ho rischiato la vita

ilgiornale

(Di venerdì 13 luglio 2018) Il campo minatostrade diha colpito ancora. "È successo al Celio con il mio scooter 50, appena uscito di casa alle 5:30 del mattino per andare in radio: c' erano duegià segnate che ho eto, poi però ce ne erano altre e sono caduto a destra, vicino al marciapiede. Potevo spaccarmi la testa. Per fortuna mi sono solo fatto male a una gamba". Così Pierluigi, dopo aver denunciato la cosa praticamente in diretta sul suo profilo Twitter e, poi, via etere a Rtl, racconta a IlMessaggero, la disavventura sulle strade gruvieraCittà Eterna. Che di eterna al momento ha soprattutto l'emergenza(e spazzatura).Fortuna per lui che può raccontarlose poteva fare la fine, come lui stesso dice,povera Elena Aubry, che ha perso laper una caduta in moto sull"Ostiense il 7 maggio scorso.L'emergenzaNel corsochiacchierata con il quotidiano ...