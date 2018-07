Rogo a campo rom | 4 condanne con aggravante odio razziale

Rogo campo nomadi : "Fu odio razziale" : 11.43 Quattro condanne, in Appello a Torino, per l'incendio appiccato nel 2011 a un campo rom. Le fiamme erano divampate nel campo dopo una manifestazione dei cittadini del quartiere periferico delle Vallette contro l'insediamento. L'Appello ha confermato le condanne già viste in primo grado e, per alcuni imputati, anche l'aggravante dell'odio etnico e razziale.