Rocco Casalino attacca Merlo del Foglio | “giornale chiude | che fai?” Tutti vs M5s

Rocco Casalino al Foglio : «Non conta nulla - chiude». Anzaldi - Pd - : «Aprire istruttoria per minaccia» : «Adesso che il Foglio chiude, che fai? Mi dici a che serve il Foglio ? Non conta nulla... Perché esiste?». Sono le parole con cui Rocco Casalino, portavoce del premier Giuseppe Conte e regista della ...

Rocco Casalino e la minaccia al giornalista : "Che fai ora che il tuo giornale chiude?" : Rocco Casalino, responsabile della comunicazione del Movimento 5 Stelle e portavoce del premier Giuseppe Conte, si è rivolto così a Salvatore Merlo del Foglio, colpevole di aver descritto in maniera non estasiata le iniziative del suo gruppo di comunicazione e di aver in passato spesso criticato il Movimento. "Adesso che il Foglio chiude che fai? Mi dici a che serve? Perché esiste?". Il Foglio è una delle testate che percepisce un finanziamento ...

Rocco Casalino e la minaccia a Salvatore Merlo : 'Adesso che il Foglio chiude cosa fai?' : Le critiche non piacciono e a Rocco Casalino meno che meno. E dopo la serie di 'legnate' prese su Il Foglio, il portavoce grillino del presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha praticamente '...

Rocco Casalino ha fatto il bullo con un giornalista del Foglio : «Adesso che il Foglio chiude, che fai?», ha chiesto il capo della comunicazione del Movimento 5 Stelle al giornalista Salvatore Merlo The post Rocco Casalino ha fatto il bullo con un giornalista del Foglio appeared first on Il Post.

FOTO | Rocco Casalino - weekend romantico a Ponza col fidanzato cubano : Fuga d'amore per Rocco Casalino, che si è ritagliato un weekend a Ponza insieme al fidanzato cubano. Ad immortalare la coppia è il...

Rocco Casalino ‘paparazzato’ col fidanzato cubano al mare/ Foto ‘Chi’ : il portavoce M5s che non piace a Conte : Rocco Casalino "paparazzato" al mare col compagno cubano: Foto esclusiva di "Chi", il portavoce grillino che non piace al Premier Conte ma che mette d'accordo tutti fra Lega e M5s(Pubblicato il Tue, 10 Jul 2018 17:38:00 GMT)

“È lui il fidanzato di Rocco”. Casalino beccato in spiaggia dai paparazzi : scoop. Il gossip estivo non risparmia nessuno - neanche il portavoce del governo Conte : La sua omosessualità era palese sin da quando partecipò al Grande Fratello, ma quasi mai, Rocco Casalino, soprattutto dopo la sua ascesa politica come responsabile della comunicazione del Movimento 5 stelle, aveva mai osato tanto. In pubblico, in pieno giorno, come dovrebbe fare chiunque si ami e naturalmente tra gli occhi indiscreti della gente e (purtroppo) anche dei paparazzi. In effetti il M5S non si è mai opposto alle coppie ...

Rocco Casalino - weekend romantico a Ponza con il fidanzato cubano : weekend romantico per Rocco Casalino, fotografato da Chi sull'isola di Ponza insieme al fidanzato Marco. Il portavoce del premier Giuseppe Conte e capo comunicazione del Movimento 5 Stelle ha...

Quando Rocco Casalino difendeva in tv l'azzardo : Rocco Casalino oggi è il capo della comunicazione del Movimento Cinque Stelle. È uno degli uomini più ascoltati all'interno del Movimento e dello stesso Movimento condivide battaglie e programmi. Nel ...

G7 Canada - Conte sta per rispondere alle domande dei giornalisti ma Rocco Casalino lo porta via : Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha fatto un punto stampa coi giornalisti italiani al G7 di Charlevoix, in Canada. “Presidente, torniamo sui dazi” ha esordito una giornalista. Conte sembrava pronto a rispondere, ma Rocco Casalino è intervenuto, ha interrotto l’intervista e ha portato via il primo ministro. L'articolo G7 Canada, Conte sta per rispondere alle domande dei giornalisti ma Rocco Casalino lo porta via ...

Giuseppe Conte - Rocco Casalino lo allontana di peso dai giornalisti : l'umiliazione italiana davanti al mondo : Per dare un tocco di prestigio alla delegazione italiana, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha portato con sé Rocco Casalino, suo principale consigliere nel viaggio in Canada per il G7.

Dal Gf al G7 - la rivincita di Rocco Casalino : Dal Gf al G7: è una lettera che si fa numero, a sintetizzare meglio di ogni trattato la storia di Rocco Casalino. 45 anni, l’ex concorrente della prima edizione del Grande Fratello è in queste ore in Canada, al summit dei leader mondiali. Mission: accompagnare e assistere in qualità di nuovo portavoce il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Già perché Rocco negli ultimi anni ha scalato il Movimento 5 Stelle, prima come attivista e poi ...

Rocco Casalino si scusa con Enrico Mentana per il video : “Era goliardico - doveva rimanere privato” : Il portavoce di Palazzo Chigi Rocco Casalino si scusa con il direttore del Tg La7 Enrico Mentana per il video in cui "lo bacchettava" per il ritardo con cui aveva comunicato ai telespettatori una notizia che lui stesso gli aveva passato pochi minuti prima. Pace fatta tramite sms, a quanto pare.Continua a leggere

Marina La Rosa sostiene Rocco Casalino : «Ai tempi del Grande Fratello già pensava a Sud e politica. Possiamo fidarci» : ... ora è addetto stampa di Di Maio In un'intervista al Corriere della Sera , Marina La Rosa ha raccontato: 'Già da allora aveva un sogno nella vita: fare politica. Si è impegnato. Ci è riuscito. ...