optimaitalia

: Ritiro prosciutto cotto #Fiorucci per listeria: prodotto e lotto coinvolto, cosa fare se è in casa… - OptiMagazine : Ritiro prosciutto cotto #Fiorucci per listeria: prodotto e lotto coinvolto, cosa fare se è in casa… - mezza_parola : #news Listeria nel prosciutto cotto Quanto Basta Fiorucci: disposto il ritiro dal mercato di Newsicilia… - infoitsalute : Ritiro dal mercato europeo di un prosciutto cotto stagionato -

(Di venerdì 13 luglio 2018) Ildelfa partire un nuovo richiamo da parte del Ministero della Salute italiano. Uno specificodi undell'azienda 'Cesare' potrebbe presentare il rischio. L'operazione ha carettere cautelativo ma di fatto l'alimento non dovrà essere né venduto né consumato, secondo la nota ufficiale presente proprio sul sito del Ministero.Il rischioha già riguardato il minestrone Findus e quello Freshona in vendita da LIDL ma se nel caso dei surgelati poteva ritenersi meno grave per via della necessaria cottura dell'alimento, ora il pericolo risulta più concreto. Ildelriguarda più nello specifico ilgià imbustato 'Quanto basta" nella confezione per due persone da 90 grammi. Ildi produzione è il numero 8278001840 con scadenza il 5 agosto 2018....