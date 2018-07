Ristorante a caccia di camerieri : «Ma ci rispondono che il weekend devono uscire con la fidanzata...» : BELLUNO - Il cameriere ha 20 anni, studia economia all'università Ca' Foscari di Venezia e arriva tramite un'agenzia interinale dalla periferia di Treviso, cioè 82 chilometri esatti più a sud, per metà almeno in autostrada. Non è stato ...

Alessandro Borghese e 4 Ristoranti a Padova a caccia del miglior Ristorante con bar : anticipazioni e location 12 luglio : Alessandro Borghese e 4 Ristoranti torna in onda oggi, giovedì 12 luglio, con la nuova tappa in quel di Padova. La nuova puntata della versione estiva dello show è dedicata alla ricerca del miglior ristorante con bar della città d'arte e di cultura. Toccherà allo chef incontrare i 4 ristoratori di questa puntata e metterli insieme per i controlli e la cena che poi sarà votata usando il punteggio da 0 a 10. I Ristoranti protagonisti del nuovo ...

La portavoce di Trump : 'Cacciata da un Ristorante per il mio lavoro' - : Lo ha reso noto lei stessa in un suo tweet: "Ieri sera mi è stato detto dal proprietario di un locale in Virginia di andarmene perché lavoro per il presidente e io mi sono educatamente allontanata"

Segretario di Trump che difendeva la scelta di separare i bimbi cacciata da Ristorante : Kirstjen Nielsen aveva difeso la politica di Trump sulla separazione dei bambini immigrati dalle loro famiglie

Bambino privo di braccia cacciato da un Ristorante Video : Un episodio davvero increscioso si è verificato negli Stati Uniti. Precisamente in Arkansas dove la madre di un Bambino, privo degli arti superiori, ha accusato di discriminazione un ristorante che si è rifiutato di far consumare la colazione a suo figlio con i piedi perché, a detta del direttore del locale, il tutto avrebbe loro creato problemi sanitari. Il Bambino senza braccia è stato così cacciato dal ristorante [Video] perché sarebbe stato ...

Bomba in un Ristorante indiano in Canada : almeno 15 feriti - è caccia ai due sospetti : Paura in Canada. almeno 15 persone sono rimaste ferite nell'esplosione di un ordigno avvenuta in un ristorante di Missisauga, vicino a Toronto. Bomba nel ristorante indiano La polizia...