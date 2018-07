Rischio Listeria | richiamato lotto di prosciutto cotto Fiorucci

Rischio Listeria in prosciutto cotto : richiamato un lotto da commercio : Il Ministero della Salute ha richiamato da commercio, in via cautelativa, un lotto di prosciutto cotto per Rischio di listeria. Ecco quale.

Listeria da surgelati - richiamati anche gli spinaci Ungheria. RASFF lancia allerta alimentare Rischio grave : Si allargano i ritiri di prodotti surgelati per il rischio di contaminazione da Listeria. A lanciare l'allerta alimentare oggi il RASFF. Il Sistema rapido di allerta europeo per alimenti e mangimi , ...

Listeria e cibi congelati - parla Roberto Burioni : "Ecco cosa fare per non correre alcun Rischio" : Non bisogna temere nulla, l'allarme Listeria non è in realtà un problema. Come spiega Roberto Burioni, il medico che da sempre si batte affinché le vaccinazioni siano obbligatorie, spiega con un post su Facebook che è vero che si tratta di "un batterio molto pericoloso" visto che "se ingerito può ca

Ritirati prodotti surgelati da Findus per Rischio listeria : Findus ha provveduto al ritiro di alcuni prodotti surgelati a causa del rischio listeria. L'azienda ha annunciato sul proprio sito web che è in atto a scopo cautelativo il richiamo dei seguenti lotti di produzione: Minestrone tradizione 1 chilogrammo L7311 L7251 L7308 L7310 L7334, Minestrone tradizione 400 grammi L7327 L7326 L7304 L7303, Minestrone Leggeramente sapori orientale 600grammi L7257 L7292 L7318 L8011, Minestrone leggeramente bontà di ...

Caso Listeria - prime analisi. Il ministero della Salute : «Nessun Rischio per l'Italia» Listeriosi : cos'é : Ma allora come si spiega l'allert scattato in Europa ? I fagiolini finiti nel mix di verdure provengono da un impianto ungherese di proprietà del fornitore Greenyard, uno dei migliori al mondo, con ...

