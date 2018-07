Rischi di un governo bipolare

Diciotti - l'intervento di Sergio Mattarella e la rabbia di Matteo Salvini : il governo Rischia il ko : Il caso della Diciotti e l'ordine arrivato a tarda sera da Sergio Mattarella , quello di far sbarcare gli immigrati a Trapani, rischia seriamente di minare la stabilità del governo. Il caos, in ...

Visco al governo : serve prudenza. E l'Abi : Rischio Argentina : Una messa in guardia cui il ministro dell'economia ha replicato con un tono prudente e tranquillizzante. "Gli obiettivi di consolidamento di finanza pubblica - ha garantito Tria - non derivano solo ...

Visco al governo : serve prudenza. E l'Abi : Rischio Argentina : Roma, 10 lug., askanews, - Avanti con prudenza, 'per evitare tensioni o possibili crisi'. Senza giri di parole il governatore della Banca d'Italia, Ignazio Visco, ha lanciato un chiaro avvertimento al ...

CAOS BREXIT IN UK : BORIS JOHNSON E DAVIS DIMESSI/ Ultime notizie - May “vado avanti” : ma il Governo ‘Rischia’ : BREXIT, si dimette ministro DAVIS: "Theresa May troppo arrendevole". Ultime notizie Gran Bretagna, scelto Dominic Raab come suo sostituto: si dimette anche BORIS JOHNSON(Pubblicato il Mon, 09 Jul 2018 20:12:00 GMT)

"Il Governo May Rischia - l'addio di Johnson ha forte impatto". Intervista all'ex ambasciatore a Londra Giancarlo Aragona : "Lo scontro esploso all'interno dei Conservatori britannici tra i fautori della 'soft exit' e quelli 'hard', riflette e amplifica le contraddizioni che erano presenti all'interno della maggioranza dell'elettorato che voto per la Brexit: dentro c'era di tutto, gli antieuropeisti, gli euroscettici e quelli che speravano in una 'quadratura del cerchio': avere tutti i vantaggi da un distacco, ad esempio nella possibilità di stringere accordi ...

E il governo Rischia lo strappo. La Difesa : "Non è competente" : "Eunavfor Med è una missione europea ai livelli Esteri e Difesa, non Interni". Con questo scarno comunicato fatto filtrare dal ministro pentastellato della Difesa, Elisabetta Trenta, si è riaperto lo scontro nell'esecutivo tra il fronte M5S e Matteo Salvini.Segni di una convivenza che si fa ogni giorno più difficile. D'altronde, sin dagli esordi il problema migranti aveva aperto le prime crepe tra i Cinque stelle e il risoluto leader del ...

"Il Rischio principale è l'incertezza del governo". S&P taglia le stime del Pil dell'Italia : L'agenzia di rating Standard & Poor's taglia la stima del Pil italiano all'1,3% per quest'anno (dall'1,5% precedente) e mantiene l'1,2% per il 2019. Lo si legge in un report dell'agenzia, secondo cui "l'incertezza sulle politiche e il commercio porterà probabilmente a una crescita più lenta degli investimenti".Secondo S&P "la politica interna è il principale rischio", pesa in particolare "l'incertezza sulla ...

Germania - accordo migranti : vertice Merkel-Seehofer/ Ultime notizie : governo a Rischio - cosa può succedere : Germania, Seehofer contro Merkel: vuole dimettersi. Ultime notizie, il governo rischia di spaccarsi per la questione migranti: ministro dell'interno all'attacco(Pubblicato il Mon, 02 Jul 2018 18:46:00 GMT)

Governo Merkel sull'orlo del baratro. Grosse Koalition a Rischio per crisi migranti : Governo Merkel, cade o no? E' la domanda che assilla i piani alti di Bruxelles, ma non solo. Anche gli operatori finanziari sono lì attenti a monitorare gli sviluppi politici in corso a Berlino. La ...

Germania - Seehofer (Csu) rompe con Merkel : governo a Rischio - "Angela cambi sui migranti" : L'ultimatum del presidente della Csu: "Resto solo se Cdu cambia rotta sui migranti". La cancelliera: "Accordo con l'Italia non era possibile". Sullo sfondo vi sono anche le elezioni bavaresi del prossimo ottobre, in cui il partito "cugino" della Cdu potrebbe perdere la sua storica maggioranza assoluta.

Governo - Padoan : Rischio procedura infrazione Ue senza coperture : Roma, 2 lug. , askanews, 'Il vincolo europeo, ci piaccia o no, esiste ed è determinante. Se l'Italia si presenterà all'appuntamento con Bruxelles con dati vistosamente fuorvianti rispetto al percorso ...