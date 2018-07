Rircerca | quel suono che dà vertigini | spiegato il ‘fenomeno di Tullio’

meteoweb.eu

(Di venerdì 13 luglio 2018) Sentire une cominciare a sbandare come se si fosse ubriachi, con tanto di nausea e vista che si sdoppia. E’ stato battezzato ‘fenomeno di Tullio’, dal nome del biologo italiano che per primo lo descrisse ufficialmente, nel lontano 1929. Una persona su 100 nel mondo sa di che si tratta per averlo sperimentato sulla propria pelle. A scatenarlo basta un certo tipo di musica,o rumore – dai toni prolungati di una varietà di strumenti a una conversazione a voce alta – ma anche un cambiamento della pressione atmosferica o un colpo di tosse. Quando le onde sonore di determinate frequenze colpiscono l’orecchio interno, in alcune persone la reazione è un picco di nausea ee un rapido e inconscio movimento degli occhi. Perché questo accada era un mistero. E per svelarlo, un team di scienziati ha scomodato un pesce velenoso. Specie: ...