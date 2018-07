Rinvenuto ordigno bellico a Vallefoglia PU | domenica il disinnesco

meteoweb.eu

: Nuovo ordigno bellico ritrovato sul fondale del Mar Piccolo. Si tratta del quarto esemplare rinvenuto nell’ambito d… - TarantiniTime : Nuovo ordigno bellico ritrovato sul fondale del Mar Piccolo. Si tratta del quarto esemplare rinvenuto nell’ambito d… - likenews3 : Ordigno bellico rinvenuto a Monasterace - notiziemarche : Convocato dal Prefetto Cincarilli un tavolo tecnico di coordinamento -

(Di venerdì 13 luglio 2018) Gli artificieri dell’Esercito del Reggimento Genio Ferrovieri di Castel Maggiore (Bologna) provvederanno nella giornata di15 luglio aldi undi fabbricazione britannica risalente alla II guerra mondiale,per caso in un cantiere edile in località Montecchio, frazione del Comune di(PU). Si procederà all’l’evacuazione di circa 12mila abitanti nel raggio di 1568 m dal luogo di rinvenimento del manufatto esplosivo. L’, una bomba d’aereo MK IV da 250 libre (104 kg, di cui 31 kg di esplosivo ad alto potenziale), è già stato messo in sicurezza dai militari dell’Esercito intervenuti, a partire dallo scorso 2 luglio, per circoscrivere l’area di sgombero. La delicata operazione consisterà nella rimozione delle due spolette dall’e, successivamente, nel trasporto della bomba ...