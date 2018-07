Rifugiati di Via Scorticabove | Comune non ci separi

romadailynews

(Di venerdì 13 luglio 2018) Roma – “Ieri ci hanno proposto una soluzione solo per 40 di noi. Noi non ce ne andremo finche’ non troveremo una soluzione condivisa”. È questa la posizione deisudanesi accampati in via, nel quartiere di San Basilio, periferia Est di Roma, ormai in strada dal 5 luglio dopo essere stati sfrattati dal civico 151. Uno stabile in cui la comunita’ sudanese, in gran parte proveniente dal Darfur, ha vissuto per circa 13 anni. La palazzina passata per la gestione di una cooperativa rimasta poi coinvolta in ‘Mafia capitale’ e’ al momento presidiata dalla sicurezza privata della proprieta’ che permette l’accesso controllato aiper recuperare effetti personali e per poter usufruire di bagni e docce. “È falso quanto scrivono i giornali”, riferisce Adam Isshak, uno dei portavoce della ...