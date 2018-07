Ricerca | Neuromed | nanotubi di carbonio nel cervello per registrare i segnali

meteoweb.eu

: 'Nanotubi di carbonio per monitorare il cervello' - Adnkronos : 'Nanotubi di carbonio per monitorare il cervello' - MarkTheQuill : RT @NeuromedIRCCS: News Ricerca Neuromed: Possibilità di creare dispositivida impiantare nel cervelloper la diagnosi, il controllo e il mon… - Filomen02298445 : RT @Adnkronos: 'Nanotubi di carbonio per monitorare il cervello' -

(Di venerdì 13 luglio 2018) Creare dispositivi innovativi da impiantare nelpernervosi. Sensori che potranno dare un notevole contributo per la diagnosi, il controllo e il monitoraggio di patologie neurologiche, e soprattutto nelle applicazioni di brain computer interface (Bci), e permetteranno di collegare direttamente ilcon apparecchiature elettroniche, ad esempio nel caso di persone con problemi motori o cognitivi in seguito a un ictus. Si può sintetizzare così la, tutta italiana, che vede la collaborazione tra l’Irccsdi Pozzilli (Is), il Centro Ricerche Enea Casaccia, l’Università Tor Vergata e il Centro Enrico Fermi di Roma. Lo studio, pubblicato sulla rivista scientifica The European Physical Journal Plus, ha utilizzato, su modelli animali, una griglia di sensori, costituita da un polimero elastico sul quale vengono depositate piste di ...