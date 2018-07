Ricerca | i cromosomi di mamma e papà restano divisi nelle prime fasi dell’embrione

meteoweb.eu

(Di venerdì 13 luglio 2018) Idirimangono separati nell’embrione, almenodel suo sviluppo. A scoprirlo il Laboratorio europeo di biologia molecolare (Embl) a Heidelberg, in Germania, i cui esperti ne parlano sulla rivista ‘Science’. Un principio che potrebbe sconvolgere le tesi sull’origine della vita umana. In alcuni Paesi, infatti, la legge afferma che la vita inizia – ed è quindi protetta – quando i nuclei materni e paterni si fondono, dopo la fecondazione. Si scopre oggi che questa unione potrebbe avvenire leggermente dopo, a seguito della primaone cellulare. Il condizionale è d’obbligo, in quanto lo studio è stato effettuato su embrioni di topo esaminati con una nuova, brillante tecnologia, sfruttando un microscopio a foglio luminoso che consente l’imaging in tempo reale e in 3D delledi sviluppo ...