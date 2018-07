Ricerca | i benefici della musica nei soggetti con disabilità intellettiva grave affetti

meteoweb.eu

(Di venerdì 13 luglio 2018) Il nuovo Centro diInVita dell’Istituto Serafico di Assisi, coordinato dal Direttore Sanitario Sandro Elisei, ha presentato oggi alla conferenza internazionale di Malta “Psychiatry and the Arts: The nature of the Human Person and the role of Aesthetics in Maintaining Mental Health” i risultati preliminariseconda fase di indagine relativi allo studio sugli effettinella epilessia farmacoresistente incon. Si tratta di un’indagine che ha utilizzato l’Elettroencefalogramma allo scopo di individuare eventuali fattori predittivi sull’efficacia terapeutica dell’ascoltole. La storia ci insegna che fin dalle origini dell’umanità laha rivestito un ruolo molto importante e già nella Preistoria l’uomo si serviva dei suoni per comunicare con i propri simili e con la natura. Anche gli antichi Greci utilizzavano il ...