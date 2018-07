Record storico per Electronic Arts | le azioni della compagnia non avevano mai avuto un

Atletica - Gianmarco Tamberi si ferma a 2.26. Barshim cerca il Record del mondo - Shubenkov storico : Gianmarco Tamberi è tornato in pedana al Memorial Gyulai di Szekesfehervar (nei pressi di Budapest, Ungheria) e supera l’asticella posta a 2.26 metri. Il Campione d’Europa centra la misura al primo tentativo (dopo essersi lasciato alle spalle 2.22 solo alla terza prova) ottenendo così il primato stagionale (dieci giorni fa si era fermato a 2.20 in occasione della sua prima gara del 2018, a Buhl). Oggi il primatista italiano non è ...

Russia 2018 – Un rigore parato per festeggiare un Record storico - El Hadary diventa il calciatore più anziano a giocare i Mondiali [GALLERY] : Grazie ai suoi 45 anni e 6 mesi, Essam El Hadary è diventato il giocatore più anziano a giocare una Coppa del Mondo L’Egitto chiude oggi i suoi Mondiali di Russia 2018, ma si porta a casa un record storico. Grazie alla sua presenza in campo oggi contro l’Arabia Saudita, Essam El Hadary è diventato il giocatore più anziano a giocare una Coppa del Mondo. Grazie ai suoi 45 anni e 6 mesi, il portiere egiziano ha superato il primato ...

Russia 2018 - Record storico per l’Egitto : scende in campo El Hadary ma l’età è incredibile - è il più vecchio calciatore di tutti i tempi ai Mondiali : Mondiali Russia 2018- Il portiere dell’Egitto che sta affrontando l’Arabia Saudita nel match della terza giornata del girone A dei Mondiali è Essam El Hadary. L’estremo difensore dei Faraoni, 45 anni e 6 mesi diventa il calciatore più anziano di sempre ad aver giocato ai Mondiali. Il precedente primato era di un altro portiere, il colombiano Faryd Mondragon, che a Brasile 2014 scese in campo all’età di 43 anni e tre ...

Atletica. Storico Record per Filippo Tortu : 100 metri in 9.99 - ha superato Mennea : Filippo Tortu ha fatto storia, con i suoi 100 metri in soli 9.99 conquistati a Madrid, ha strappato a Mennea il record dei 10.01 raggiunto a Città del Messico 4 settembre 1979. L'atleta sardo-...

Deruta " La notte dei bambini trasforma il centro storico in una favola. Record di presenze - bambini e genitori soddisfatti " Toniccini "... : Trampolieri, mangiafuoco, spettacoli di magia, musica e Teatro Kamishibai hanno animato il centro storico di Deruta che a luci soffuse, accompagnate dall'amica luna, è stato lo scenario ideale per "...

Filippo Tortu - Record storico a Madrid : 9''99 sui 100 metri. Battuto il primato di Mennea : Un record storico. Una prestazione incredibile. Dal 22 giugno 2018 c'è un italiano che ha corso i 100 metri sotto i 10''. Non era accaduto neanche a un pezzo di storia dello sport italiano Pietro Mennea. Lo ha fatto registrare il 20enne sprinter milanese Filippo Tortu, 20enne da una settimana, che con un fantastico 9''99 , vento +0,2, è andato a prendersi un primato ...

El-Hadary - il portiere dell'Egitto a caccia di un Record storico nei mondiali : Il numero 1 dell'Egitto stabilirà il record di calciatore più anziano a giocare nella fase finale della Coppa del Mondo...

Occupati - ad aprile Record storico anche grazie ai contratti a termine. L'inflazione raddoppia - +1 - 1% - : 23 milioni e 200 mila persone con un lavoro. Resta stabile il tasso di disoccupazione, all'11,2% mentre torna salire la disoccupazione giovanile, al 33,1% -

Record storico per gli occupati ma con lavoro a termine. Inflazione su : Lo rileva l'Istat. 23 milioni 200 mila, il numero dei lavoratori registrato ad aprile è il più alto dal 1977, cioè dall'inizio delle serie storiche. Si contano anche più donne e anziani, ma la ...

Istat - ad aprile Record storico di occupati : a quota 23 - 2 milioni : La disoccupazione resta stabile all'11,2% mentre riprende a crescere quella giovanile che arriva al 33,1% (+0,6% sul mese precedente)

Istat - gli occupati ad aprile toccano il Record storico : 23 milioni e 200 mila : Roma - Il numero degli occupati ad aprile raggiunge il record storico di 23 milioni e 200 mila. Lo rileva l'Istat, spiegando che si è così superato di 23 mila unità il picco toccato nell'aprile del ...

Occupati aprile toccano Record storico - 23 - 2 milioni : Ad aprile il tasso di disoccupazione resta stabile all'11,2%. Lo rileva l'Istat, spiegando che per effetto degli arrotondamenti la variazione rispetto al mese precedente è corrispondente a zero. "Dopo ...

Salmone norvegese da Record : il prezzo al massimo storico - : L'aumento della domanda, soprattutto in Russia, Cina e Brasile, e le difficoltà dei produttori hanno fatto schizzare il costo oltre le 75 corone al chilo