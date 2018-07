Reato di tortura | cos’è e perché vogliono modificare la legge

"Aboliamo il Reato di tortura". Assalto della sinistra sulla Meloni : Fratelli d'Italia ha presentato alla Camera due proposte di legge. Una, per aumentare le pene contro chi aggredisce le forze dell'ordine. L'altra, per abolire il reato di tortura , norma inserita ...

Meloni : 'Reato di tortura impedisce agli agenti di lavorare'. Bufera social - poi corregge il tweet : 'Abolire il reato di tortura che impedisce agli agenti di fare il proprio lavoro'. Giorgia Meloni twitta la sintesi di una proposta di legge di Fdi. E scoppia la polemica. La frase fa scalpore sui ...

Tortura - Meloni : ‘Abolire Reato che impedisce ad agenti di fare il loro lavoro’. Poi cancella il tweet : ‘Modificarlo’ : “Abolire il reato di Tortura che impedisce agli agenti di fare il proprio lavoro”. Prima Giorgia Meloni twitta la sintesi di una proposta di legge di Fratelli d’Italia. Poi modifica il tweet per ripostare un video in cui parla genericamente di modifica. Ma è troppo tardi: la polemica è già scoppiata. “Quindi il loro lavoro è Torturare?”, domandano diversi utenti, mentre la cantante Fiorella Mannoia si dice ...

