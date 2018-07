Real | pronti 170 milioni per Hazard

Real Madrid - pronti 135 milioni per Milinkovic-Savic : sorride Lotito : 135 milioni PER Milinkovic-Savic- Dopo l’addio di Cristiano Ronaldo, il Real Madrid sarebbe pronto a mettere le mani su Milinkovic-Savic. Una trattativa già imbastita nelle scorse settimane e che potrebbe trovare riscontri già nei prossimi giorni. 135 milioni l’offerta spagnola per il giocatore serbo. Questo ciò che riportato i colleghi spagnoli di “Don Balon”. Un’offerta […] L'articolo Real Madrid, pronti 135 ...

Inter - il Real chiama Icardi : pronti 10 milioni all'anno se Ronaldo va alla Juve (RUMORS) : L'Inter e Mauro Icardi hanno appena iniziato la stagione 2018-2019. Il futuro del calciatore però non è ancora del tutto certo di essere con la maglia nerazzurra, ovviamente a causa delle numerose voci di Calciomercato. Stando a quanto riportato da 'Il Giorno', la situazione dovrebbe essere più chiara fra circa una settimana, in particolare entro il 15 di luglio, ovvero la data della scadenza della clausola di 110 milioni legata al calciatore ...

Gossip Uomini e donne - Andrea e Giulia sarebbero pronti per il Reality delle tentazioni : A quanto pare la crisi tra Andrea Damante e Giulia De Lellis di Uomini e donne sarebbe stata superata. In questi giorni, infatti, sono state pubblicate le immagini dei baci appassionati tra i Damellis, che testimonierebbero l'avvenuto ritorno di fiamma dopo un periodo difficile in cui avevano preso le distanze l'uno dall'altra. Sebbene i Damellis non abbiano confermato al 100% questo ritorno insieme, nelle ultime ore Alberto Dandolo ha sganciato ...

«Porto Libico - migranti pronti a salpare per l'Italia» - la foto scatena il web. Ma la Realtà è un'altra ed è davvero incredibile : La vergogna sul web non si ferma e le foto bufale aumentano di giorno in giorno. L'ultima ha davvero dell'incredibile. Il tema? I migranti ovviamente, argomento sempre più virale tra i...

“Pronti”. La salute di Elisabetta preoccupa : la decisione che fa venire i brividi. Cosa sta succedendo alla regina e nel palazzo Reale : C’è molta preoccupazione nel Regno Unito per la salute della sovrana. È notizia freschissima quella diffusa dal Times, secondo cui i ministri inglesi avrebbero ripassato il protocollo ufficiale, il cosiddetto London Bridge, per preparare il Paese ai dieci giorni di lutto nazionale, in caso di morte della regina. Un provvedimento scattato dopo le ultime vicende che hanno visto Elisabetta II, 92 anni compiuti il 21 aprile scorso, ...

Neymar al Real Madrid?/ Calciomercato - pronti 310 milioni ma il club spagnolo smentisce tutto : Il Real Madris sogna Neymar: dalla Spagna arriva la voce di un'offerta da 310 milioni al Psg. Il club di Florentino Perez ha smentito categoricamente, ma l'affare può andare in porto(Pubblicato il Tue, 03 Jul 2018 11:29:00 GMT)

Real Madrid - follia ‘galactica’ per Neymar : pronti 310 milioni e uno stipendio mai visto prima! : Real Madrid pronto a fare follie per acquistare Neymar: TVE parla di un’offerta da 310 milioni al PSG e 45 per 7 anni al giocatore. I Blancos però smentiscono Dopo la querelle con l’esonero dalla panchina della Spagna, causa proprio l’accordo con il Real Madrid annunciato ai quattro venti, Florentino Perez è in debito con l’allenatore Lopetegui. Come farsi perdonare? Con un costosissimo regalo che risponde al nome ...

CRISTIANO RONALDO ALLA JUVENTUS/ Calciomercato - ci pensa Fca : pronti 250 milioni di euro - sogno o Realtà? : CRISTIANO RONALDO ALLA JUVENTUS? Calciomercato, a Torino per vincere la Champions League. Uscito dal Mondiale l'attaccante del Real Madrid deve decidere il suo futuro professionale.(Pubblicato il Sun, 01 Jul 2018 12:12:00 GMT)

Lazio - per Milinkovic c'è l'offerta del Real Madrid : pronti 150 milioni : Il Real Madrid pronto a irrompere su Milinkovic-Savic. Un'offerta, a cui sarebbe difficile dire di no, preparata per sbarazzarsi della concorrenza. Dalla Spagna assicurano che Florentino Perez sarebbe ...

Il Manchester United sfida il Real per Neymar - pronti 230 mln : Il Manchester United emerge come rivale del Real Madrid nella lotta per acquisire il brasiliano Neymar dal Psg. Secondo il quotidiano ‘Mirror’, il club inglese avrebbe contattato l’entourage del giocatore e lo avrebbe informato di essere disposto ad offrire un ingaggio di 34 milioni di euro al giocatore, quelli attualmente pagati dal Psg. Lo United inoltre avrebbe preparato un’offerta da circa 230 milioni di euro per il ...

Il Real è pronto a tutto per avere Neymar : pronti 600 milioni di euro : Neymar è stato l'acquisto più caro della storia del calcio visto che il Psg , la scorsa estate, ha investito la bellezza di 222 milioni di euro per strapparlo al Barcellona. Il rendimento del ...