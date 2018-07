Real Madrid | è Neymar il dopo Cristiano Ronaldo | la strategia di Nike per convincere il

Real Madrid - pronti 135 milioni per Milinkovic-Savic : sorride Lotito : 135 milioni PER Milinkovic-Savic- Dopo l’addio di Cristiano Ronaldo, il Real Madrid sarebbe pronto a mettere le mani su Milinkovic-Savic. Una trattativa già imbastita nelle scorse settimane e che potrebbe trovare riscontri già nei prossimi giorni. 135 milioni l’offerta spagnola per il giocatore serbo. Questo ciò che riportato i colleghi spagnoli di “Don Balon”. Un’offerta […] L'articolo Real Madrid, pronti 135 ...

Ronaldo : il video emozionante del Real Madrid per il suo addio : 'Grazie Cristiano' : Sul canale ufficiale del Real Madrid è stato pubblicato un video, visibile qui sotto, visualizzato in poche ore da più di 5 milioni di persone. E' il modo in cui il club spagnolo dice addio al campione Cristiano Ronaldo, in forza alla squadra per ben 9 anni. E' un video emozionante, di quelli che arrivano dritti al cuore dei tifosi come uno dei missili lanciati dal super campione. Il video dell'addio del Real Madrid a Ronaldo Il video che sta ...

International Champions Cup - Cristiano Ronaldo salta Juventus-Real Madrid? : Per Bein Sport, invece, nel momento in cui il Real Madrid ha accettato l'offerta della Juventus di 105 milioni di euro , più 12 milioni di euro di commissioni, , i due club hanno deciso che il 33enne ...

Effetto Cristiano : il Real Madrid perde quasi un milione di followers su Twitter : ... è l'Effetto "social", un aspetto del quale si è parlato molto soprattutto per la portata del campione portoghese sui social media, dove risulta essere per distacco il calciatore più seguito al mondo.

Roma - Alisson verso Liverpool : sorpasso Reds sul Real Madrid. Ecco l’offerta… : Alisson verso Liverpool- La Roma aspetta e valuta. Il club capitolino sarebbe pronto ad accogliere positivamente l’offerta del Liverpool per Alisson. Il portiere brasiliano, inseguito anche dal Real Madrid, potrebbe lasciare la Roma già nell’imminente sessione di mercato. Come riportato dai colleghi della “Gazzetta dello Sport“, il Liverpool sarebbe pronto a mettere sul piatto un’offerta […] L'articolo Roma, ...

Cristiano Ronaldo e lo strano “accordo” : non giocherà Juventus-Real Madrid : Cristiano Ronaldo potrebbe non giocare Juventus-Real Madrid a causa di un accordo preso durante la trattativa tra i due club Juventus-Real Madrid, amichevole di lusso del pre-campionato, è stata programmata il prossimo 5 agosto per l’International Champions Cup, in quel di Washington. Secondo quanto rivelato da Bein Sport però, in occasione della gara Cristiano Ronaldo non giocherà contro i suoi ex compagni, a causa di un accordo ...

Statistiche Supercoppa UEFA : Real Madrid - Atlético : • Formazioni all'Estádio do Sport Lisboa e Benfica: Real Madrid: Casillas, Carvajal, Varane, Ramos, Fábio Coentrão , Marcelo 59', , Khedira , Isco 59', , Modri, Di María, Bale, Benzema , Morata 79', ,...

Calciomercato - il Real Madrid vuole Milinkovic-Savic della Lazio : il piano di Jorge Mendes : Jorge Mendes non si ferma ma rilancia, tenendo fede a quella che è la sua etichetta di super agente del calcio europeo. Dopo aver concluso la trattativa che ha portato Cristiano Ronaldo alla Juventus, ...

Calciomercato Lazio - offensiva del Real Madrid per Milinkovic-Savic : offerta monstre per il serbo : Jorge Mendes è entrato in azione per convincere la Lazio a cedere Milinkovic-Savic al Real Madrid, prima offerta da cento milioni di euro Chiusa l’operazione Cristiano Ronaldo alla Juventus, Jorge Mendes è di nuovo al lavoro per provare a portare al Real Madrid Sergej Milinkovic-Savic. Il serbo non è un giocatore della scuderia dell’agente portoghese, il quale ha solo il compito di mediare con la Lazio, club con cui mantiene ...

Alisson al Real Madrid?/ Monchi : non si può attendere in eterno. Il numero 1 torna in Italia ma... : Alisson al Real Madrid? Ds Roma Monchi: non ci sono date precise ma non si può attendere in eterno. Intanto il numero 1 torna in Italia ma solo per le vacanze. (Pubblicato il Wed, 11 Jul 2018 09:56:00 GMT)

Ronaldo - il saluto del Real madrid : ANSA, - ROMA, 11 LUG - "Siamo felici per Cristiano e la sua famiglia. La Juve non poteva scegliere un giocatore migliore": lo scrive il Real madrid in un comunicato diffuso oggi, ringraziando "...

Il Real Madrid non resta a guardare : due big per rimpiazzare Cristiano Ronaldo : Cristiano Ronaldo innesca un effetto domino non certo da poco, il fenomeno lascia il Real Madrid ed il club si getta a capo fitto sul mercato Cristiano Ronaldo alla Juventus, una batosta per il Real Madrid. Il club più importante al mondo non può perdere appeal, non può certo restare a bocca asciutta sul mercato, il presidente Perez non può permettersi passi falsi dopo la cessione del pupillo dei tifosi. Dunque è già partita la caccia al ...