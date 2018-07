Rapina anziana davanti a casa DENUNCIATO

Anziana finge Rapina per solitudine - poliziotti la portano a fare un giro. Barbara D'Urso commossa : «Grazie alle nostre forze dell'ordine» : La storia dell'ultra novantenne di Napoli che nei giorni scorsi ha finto una rapina perchè si sentiva sola ha commosso davvero tutti, anche Barbara D'Urso. La conduttrice, attualmente impegnata sul ...

ANZIANA CHIAMA IL 113/ Per avere compagnia - la solitudine è peggio di una Rapina : A Napoli una signora novantenne ha CHIAMAto la polizia fingendo una rapina in casa. L'ha fatto perché si sentiva sola. Il commento di MAURO LEONARDI(Pubblicato il Thu, 12 Jul 2018 06:08:00 GMT)MATEMATICO/ Tolto il cancro al cervello, ricomincia a contare: un miracolo del cuore e del tango, di M. MondoCAMORRA A MEDJUGORJE/ "Nessun pericolo per la fede, basti pensare ai giubilei romani...", int. ad A. Meluzzi

Napoli - anziana chiama il 113 fingendo una Rapina in casa : “Mi sentivo sola” : Napoli, anziana chiama il 113 fingendo una rapina in casa: “Mi sentivo sola” Napoli, anziana chiama il 113 fingendo una rapina in casa: “Mi sentivo sola” Continua a leggere L'articolo Napoli, anziana chiama il 113 fingendo una rapina in casa: “Mi sentivo sola” proviene da NewsGo.

Anziana finge Rapina - ma poi confessa agli agenti : "Mi sentivo sola" : La solitudine può giocare brutti scherzi e spingerci a fare cose che, senza quel bisogno estremo di compagnia, non avremmo fatto. Lo sa bene un'Anziana di Napoli, ultranovantenne, la quale ha denunciato una rapina in casa soltanto per accogliere le pattuglie della polizia e sentirsi così meno sola. Una volta arrivati a destinazione, gli agenti infatti hanno trovato la vecchina in buono stato di salute, senza alcun segno di ...

“Correte - una Rapina”. Anziana chiama la polizia : poi la scoperta degli agenti. Quando arrivano in casa della 92enne - lei confessa tutto : Il mestiere di poliziotto è davvero particolare. Quasi sempre si ha a che fare con il lato peggiore della società, con situazioni al limite e si sa anche che quasi ogni giorno si rischia la vita. A volte, però, succede anche che ci si ritrovi in circostanze particolari, anche emozionanti e commuoventi, come questa. Una storia di solitudine, come spesso se ne sentono Quando di mezzo ci sono persone anziane, che fortunatamente però si è ...

Rapina un'anziana a Pozzallo : arrestato da carabiniere libero dal servizio : Un rumeno di 16 anni è stato catturato da un carabiniere libero dal servizio a Pozzallo. Il giovane aveva appena Rapinato un'anziana donna.

Rapina un'anziana a Pozzallo : arrestato da carabiniere libero dal servizio : Un rumeno di 16 anni è stato catturato da un carabiniere libero dal servizio a Pozzallo. Il giovane aveva appena Rapinato un'anziana donna.

Anziana Rapinata al supermercato : ecco come agisce la banda del finto cieco : Il sistema era rodato, ogni membro della banda aveva il suo compito: uno distraeva la vititma, un altro le tagliava la borsa e il terzo, fingendosi cieco, faceva la spesa per non dare nell'occhio. Così il gruppo è...

Vittoria - anziana Rapinata in casa da finto medico : Ancora una volta, malviventi senza scrupoli hanno approfittato della buona fede di persone anziane. Donna derubata di circa 2000 euro

Vanno in vacanza a Villapiana e Rapinano anziana signora - arrestati due giovani : Villapiana , COSENZA, - E' finita nel peggiore dei modi la gita fuori porta per due giovani di Spezzano Albanese che avevano deciso di trascorrere una giornata presso la località turistica dell'alto ...

Milano : Rapina anziana - arrestato : Milano, 24 mag. (AdnKronos) – Attendeva con fare sospetto la discesa dei passeggeri del tram 91 alla fermata nei pressi di viale Stelvio. Quando si è mosso seguendo una donna di 72 anni, gli agenti di Polizia lo hanno pedinato. Improvvisamente, con una mossa violenta e improvvisa, N.K., 27 anni, di origine marocchina, ha strappato la collana dal collo della signora per poi scappare, ma è stato subito fermato ed arrestato. L’uomo con ...