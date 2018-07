Rally - Incidente per Paolo Andreucci durante un test

Mondo del Rally con il fiato sospeso - Paolo Andreucci coinvolto in un grave incidente : si teme per la sua vita : Il 10 volte campione italiano di Rally Paola Andreucci è stato coinvolto in un terribile incidente nei pressi di Bajardo: il pilota è stato trasportato in ospedale in elicottero Un grave incidente ha coinvolto l’equipaggio di Peugeot Sport Italia composto da Paolo Andreucci e Anna Andreussi. I due campioni italiani, vincitori di ben 10 titoli nazionali di Rally, mentre erano impegnati nei test Pirelli sono incappati in un terribile ...

Rally - brutto incidente per Andreucci : è grave : Il mondo del Rally in ansia per le sorti di uno dei suoi campioni, Paolo Andreucci. L'italiano del team Sport Italia, per il quale guida una Peugeot 208 T16, è rimasto infatti coinvolto in un brutto ...

Rally di Portogallo – Meeke e Nagle vivi per miracolo! La Citroen ridotta a un rottame dopo l’incidente [VIDEO] : Incidente gravissimo nel Rally di Portogallo per l’equipaggio della Citroen numero 10 di Kris Meeke e Paul Nagle: l’equipaggio vivo per miracolo Attimi di grande apprensione e paura quelli vissuti nel pomeriggio di ieri dall’equipaggio di punta di Citroen Racing, formato da Kris Meeke e Paul Nagle. I due sono stati coinvolti in un bruttissimo incidente, con la loro C3 numero 10 che, al chilometro 31,1 della Prova Speciale 12 del Rally di ...