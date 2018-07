Rally | brutto incidente per Andreucci | è grave

sport.sky

: Apprendo solamente ora del brutto incidente avvenuto ai ragazzi! ?????? forza @AndreucciPaolo @ucciussi tenete duro ch… - luca883 : Apprendo solamente ora del brutto incidente avvenuto ai ragazzi! ?????? forza @AndreucciPaolo @ucciussi tenete duro ch… - rally_timing : La notizia, confermata, è che Paolo Andreucci ed Anna Andreussi hanno avuto un brutto incidente. Lievi ferite per A… -

(Di venerdì 13 luglio 2018) Il mondo delin ansia per le sorti di uno dei suoi campioni, Paolo. L'italiano del team Sport Italia, per il quale guida una Peugeot 208 T16, è rimasto infatti coinvolto in un...