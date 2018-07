Rai 4 festeggia 10 anni | Programmazione speciale per la rete Eccola

Rainbow Six Siege festeggia l’estate con 12 nuove assurde skin e 2 pacchetti gratis : Tom Clancy's Rainbow Six Siege ha 12 nuove skin speciali aggiunte da Ubisoft. Le 12 skin rientrano nella collezione Sunsplash e sono a tema estivo per gli operatori. In questi giorni come bonus ogni giocatore può entrare nel menù principale del gioco e qui potrà ricevere due pacchetti completamente offerti dalla casa. Il resto dei pacchetti invece potrà essere acquistato solo con Crediti R6, non può essere "droppato" e sarà disponibile solo ...

F1 - GP Austria 2018 : Verstappen festeggia davanti a Raikkonen e Vettel - ma è grande Ferrari! Ritirate le due Mercedes! : Uno scoppiettante GP d’Austria, nono appuntamento del Mondiale 2018 di Formula Uno, sorride a Max Verstappen (Red Bull), che vince nel GP di casa per la scuderia, davanti alle due Ferrari di Kimi Raikkonen e di Sebastian Vettel. Per la Mercedes è notte fonda! Ritiro per entrambe le macchine con Lewis Hamilton, che non si fermava anzitempo dal round in Malesia del 2016. Grazie a questo risultato, Seb si riporta in testa alla graduatoria ...