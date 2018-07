Ragazzi in grotta | ' era solo per un' ora'

“Succederà davvero!”. Thailandia - una grande novità per i Ragazzi della grotta. L’annuncio poco fa su Twitter - chissà come la prenderanno i giovani cinghiali : È stato uno dei casi più seguiti del mondo, la Thailandia è stata, suo malgrado, uno dei palcoscenici più illuminati della storia dell’informazione: un maestoso “incidente del Vermicino” gigante – seppur con diverso esito -, ma a differenza che a posto del piccolo Alfredo, questa volta c’era un’intera squadra di giovanissimi. L’epilogo, fortunoso e coraggioso; l’odissea stessa dei giovani calciatori thailandesi e del loro “discutibile” ...

La grotta dove sono stati intrappolati i Ragazzi thailandesi diventerà un museo. E si pensa a raccontare la storia in un film : Diventerà un museo la grotta di Tham Luang, in Thailandia, dove i 12 ragazzini e il loro allenatore sono stati intrappolati per 18 giorni. La cavità che ha tenuto il mondo con il fiato sospeso potrebbe essere trasformata anche nel set di un film. A scriverlo è la Bbc che spiega che almeno due case di produzione stanno pensando di realizzare una pellicola per raccontare la storia del salvataggio della squadra di baby ...

Thailandia - sorrisi - inchini e lenzuola pulite per i 12 Ragazzi della grotta «Non sono eroi - li aspetta la scuola» : La grotta di Tham Luang è chiusa e lo rimarrà per mesi: uno striscione all'ingresso ringrazia «tutto il mondo venuto a salvare i 13». L'operazione Tham Luang diventerà un museo permanente interattivo ...

THAILANDIA - Ragazzi TUTTI SALVI ORA IN QUARANTENA/ Ultime notizie : la grotta diventerà sito turistico? : THAILANDIA, Ultime notizie sul salvataggio: TUTTI liberi i 12 RAGAZZIni e l'allenatore dopo 17 giorni sotto il terreno. Il miracolo nella grotta e l'intervento degli angeli-soccorritori(Pubblicato il Wed, 11 Jul 2018 23:35:00 GMT)

I video del salvataggio dei Ragazzi dalla grotta in Thailandia : Le prime immagini dell'estrazione vera e propria mostrano i passaggi stretti e allagati per cui sono dovuti passare i sommozzatori e i ragazzi The post I video del salvataggio dei ragazzi dalla grotta in Thailandia appeared first on Il Post.

Thailandia - Ragazzi tutti salvi ora in quarantena/ Ultime notizie : video dell’eroico salvataggio nella grotta : Thailandia, Ultime notizie sul salvataggio: tutti liberi i 12 ragazzini e l'allenatore dopo 17 giorni sotto il terreno. Il miracolo nella grotta e l'intervento degli angeli-soccorritori(Pubblicato il Wed, 11 Jul 2018 20:52:00 GMT)

Ragazzi della grotta sedati in barella : BANGKOK, 11 LUG - Iniziando la fase di recupero, i 12 Ragazzi thailandesi estratti con il loro allenatore sono stati sedati, per poi essere legati a una barella durante il trasporto da parte degli ...

Thailandia : il VIDEO dell’incredibile salvataggio dei Ragazzi nella grotta : Immagini dell’eccezionale salvataggio in Thailandia in cui si vedono alcuni dei giovani calciatori mentre vengono trasportati in barella fuori della grotta sedati e con indosso le mute sono state pubblicate sulla pagina Facebook dei Navy SEALs, la valorosa squadra di sommozzatori dell’esercito thailandese il cui intervento nelle operazioni di salvataggio è stato fondamentale.-- I ragazzi tratti in salvo fuori dalla grotta sono stati fortemente ...

Il primo video dei Ragazzini thailandesi salvati dalla grotta : È stato girato nell'ospedale di Chiang Rai, dove sono ancora isolati dal resto del mondo per evitare rischi per la loro salute The post Il primo video dei ragazzini thailandesi salvati dalla grotta appeared first on Il Post.

Thailandia - ai Ragazzi sono stati somministrati calmanti per facilitare l'uscita dalla grotta : ... da questa incredibile storia di forza di volontà e cooperazione esce vincitrice tutta la Thailandia: per giorni il mondo si intenerito vedendo la compostezza e la tenacia con cui il Paese ha ...

Un ex membro dei Navy Seals : "Alcuni Ragazzi sono stati tirati fuori dalla grotta mentre dormivano" : Alcuni dei ragazzi intrappolati nella grotta di Tham Luang, nel nord della Thailandia sono stati portati fuori a bordo di barelle "mentre dormivano". È quanto ha riferito all'agenzia AFP un ex membro dei Navy Seals thailandesi, il comandante Chaiyananta Peeranarong, che è stato l'ultimo sub a uscire dalla grotta. "Ad altri si contorcevano le dita come se fossero storditi, ma respiravano".VIDEO - I ragazzi salvati dalla grotta in ...

Thailandia - il responsabile dei soccorsi : i Ragazzi della grotta “non sono eroi” : I 12 ragazzi salvati dalla grotta Tham Luang in Thailandia “non sono né eroi né cattivi. sono semplicemente ragazzi a cui è capitato un incidente. Ora che milioni di persone li conoscono, credo che crescendo diventeranno buoni cittadini e daranno il loro contributo alla società compatibilmente con le loro possibilità“: li ha dichiarato in conferenza stampa Narongsak Osatanakorn, governatore di Chiang Rai e responsabile dei ...

Thailandia - salvataggio dei Ragazzi nella grotta : medico-sub riemerge e scopre la morte del padre : Ha svolto un ruolo chiave nel salvataggio dei 12 ragazzi e del loro allenatore bloccati nella grotta di Tham Luang in Thailandia dal 23 giugno: il medico e sub australiano Richard Harris è riemerso ieri sera dalla caverna per scoprire poco dopo che suo padre si era spento in Australia mentre lui era nella grotta. L’anestesista si era unito alla missione di soccorso su esplicita richiesta di altri sub inglesi impegnati nelle operazioni: ha ...

Thailandia : i Ragazzi dimagriti di 2 kg nella grotta - non hanno mangiato nulla per 9 giorni : Durante i 18 giorni trascorsi nella grotta di Tham Luang in Thailandia, i 12 giovani calciatori hanno perso in media 2 kg ciascuno: lo ha dichiarato un funzionario del ministero della Sanità di Bangkok. I ragazzi, che hanno mangiato nulla nei 9 giorni prima di essere trovati, sono ora in ospedale, dove rimarranno in quarantena per una settimana: il dottor Tongchai Lertvirairatanapong ha reso noto che i ragazzi sono in “buone ...