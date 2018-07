Raccolta differenziata carta - il Sud fa bella figura : La Raccolta differenziata di carta e cartone continua a crescere con il Sud che registra una crescita pari al 6% rispetto al 2016 riducendo il divario con il nord. E’ questo in sintesi il quadro che emerge dal 23esimo rapporto annuale di Comieco, il Consorzio Nazionale per il Recupero e Riciclo degli Imballaggi a base Cellulosica, che verrà presentato il 17 luglio a Palermo al Palazzo dei Normanni. Oltre ai risultati del 2017, ...

Rifiuti Roma - il piano del Campidoglio : “fabbrica di materiali” per raddoppiare la quota di Raccolta differenziata : Fabbriche di materiali al posto degli impianti tmb di Salario e Rocca Cencia. Roma è a un bivio, la città è ancora una volta sull’orlo di un’emergenza Rifiuti derivante (anche) dagli ultimatum che il sistema nazionale di smaltimento sta lanciando alla Capitale, da cinque anni ormai non autosufficiente. Fra gare Ama che vanno continuamente deserte, scioperi proclamati dai sindacati e pressioni sempre più forti in arrivo dalla Regione Lazio per ...

Reggio Calabria : terzo appuntamento con i dibattiti pubblici sulla Raccolta differenziata : ... Giovanni Muraca; Nuccio Pizzimenti, del Coordinamento provinciale Enti locali di Fi, autore in questi giorni della proposta-progetto DifferenziAMOla 2.0, il caposervizio della Cronaca Reggio di ...

Mazara del Vallo Raccolta differenziata ZONA 3 : Da Mercoledì 11 Luglio al via il servizio Porta a Porta. Inizio distribuzione Kit ZONE 4 e 5 Da mercoledì 11 luglio prenderà il via il servizio di RACCOLTA DIFFERENZIATA Porta a Porta per la ZONA 3, ...

Raccolta differenziata. Via al porta a porta a Modica Alta : Chi non avesse ancora ritirato i kit della differenziata può rivolgersi allo sportello a San Massimiliano Kolbe dal lunedì al venerdì dalle 15 alle 19

Reggio Calabria : Pizzimenti presenta "Idea Progetto Raccolta DifferenziAMOla 2.0" - Siclari : 'sulla differenziata fallimento di Falcomatà' [... : 'Un plauso va di certo a Pizzimenti per aver portato tutte le istanze dei commercianti e dei cittadini al centro dell'attenzione politica e a tutti i consiglieri di Forza Italia e degli altri partiti ...

Roma. Distribuzione kit per la nuova Raccolta differenziata nei Municipi VI e X : Prosegue a Roma secondo i programmi l’estensione della nuova raccolta differenziata nei Municipi VI e X. Per l’attivazione progressiva del nuovo

Raccolta differenziata - oltre 500 i Comuni "rifiuti free" : exploit al Sud : Secondo un rapporto di Legambiente, aumentano del 19% i centri in cui ogni cittadino produce al massimo 75 chili di rifiuti indifferenziati

Raccolta differenziata a Modica : i cittadini non sanno dove conferire i rifiuti : Critiche pesanti sui social per la differenziata a Modica. In molti lamentano disagi e postano foto dei rifiuti che continuano a crescere nelle strade

CoReVe : nel 2017 boom della Raccolta differenziata del vetro : Milano, 27 giu. , askanews, Il 2017 è stato caratterizzato da ottimi risultati per quanto riguarda la raccolta differenziata e il riciclo degli imballaggi in vetro nel nostro Paese, la raccolta ...

CoReVe : nel 2017 boom della Raccolta differenziata del vetro - anche al Sud ottimi risultati : Il 2017 è stato caratterizzato da ottimi risultati per quanto riguarda la raccolta differenziata e il riciclo degli imballaggi in vetro. A conferma della crescente attenzione degli italiani alle tematiche ambientali e al riciclo del vetro – materiale riutilizzabile infinite volte – e dell’efficacia delle campagne di sensibilizzazione condotte negli ultimi anni, arrivano i dati ufficiali di CoReVe – Consorzio Recupero vetro, secondo i quali la ...

Roma. Piano mare : pulizia strade - porta a porta e Raccolta differenziata : Roma vara il Piano mare con il potenziamento del “porta a porta” per le 100 attività balneari del litorale, intensificazione

Rifiuti : cresce Raccolta differenziata - prima volta oltre il 50% : Roma, 21 giu. , askanews, cresce la raccolta differenziata in Italia e nel 2016, per la prima volta, ha superato il 50% del totale della produzione di Rifiuti. Lo afferma Utilitalia nel rapporto ...

Rifiuti : Fattoria della Piana dona un mezzo per la Raccolta differenziata al Comune di Candidoni : Mercoledì 20 giugno, alle ore 11 e 45, Fattoria della Piana consegnerà il mezzo per la raccolta differenziata dei Rifiuti che ha deciso di donare al Comune di Candidoni. All’appuntamento, che si terrà all’interno dell’azienda agricola, saranno presenti tra gli altri il Presidente di Fattoria della Piana Carmelo Basile e il sindaco di Candidoni Vincenzo Cavallaro. La decisione di donare un mezzo per la raccolta differenziata per la raccolta dei ...