“Quante volte fai sesso con Belen?” | la risposta di Iannone è hot! Andrea sincero con i

sportfair

: RT @ayurbea: @vaniacavi @IdaAtheist @markorusso69 @Domenic71954464 Quante volte potrà giocare questa carta, mi domando? - vaniacavi : RT @ayurbea: @vaniacavi @IdaAtheist @markorusso69 @Domenic71954464 Quante volte potrà giocare questa carta, mi domando? - ayurbea : @vaniacavi @IdaAtheist @markorusso69 @Domenic71954464 Quante volte potrà giocare questa carta, mi domando? -

(Di venerdì 13 luglio 2018)si confessa ai fan, dal rapporto con Belen Rodriguez alle sue passioni:risponde ai supporter anche con una battutina hot sulcon la fidanzata argentinasi confronta con i fan grazie alla nuova funzionalità di Instagram, che diventa un modo per rispondere alle domande più curiose dei suoi supporter. Il “fammi una domanda” del social network è un modo per il pilota di MotoGp di entrare in contatto diretto con i suoi follower, che gli infondono stima e gratitudine per quello che riesce a fare sulle piste di tutto il mondo. Tra i messaggi di affetto e le domande sul suo futuro nello sport che lo vede protagonista, spunta anche qualche domanda su Belen Rodriguez ed il loro rapporto contraddistinto da alti e bassi. Ai quesiti dei suoi fan il motociclista di Vasto risponde affermativamente alla domanda “stai ancora con Belen?“, ...