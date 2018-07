Quando lo sport è ancora un valore : US Roma Rugby - la rinascita del quartiere Pietralata : Prendiamo un quartiere difficile come Pietralata, 32 mila abitanti, Roma Est. Prendiamo un pallone, ma questa volta non rotondo, bensì ovale e mettiamolo al centro di un campo verde, con due porte ma senza reti. Prendiamo infine persone vere, persone volenterose, persone che credono nella svolta e nella rinascita. E prendiamo anche un imprenditore Romano che crede ancora nei valori dello sport ed è disposto a rischiare. Sono queste le fondamenta ...

Non solo sport. Moto GP : Lorenzo - 'mistero buffo'. Mondiale : Quando gli dei 'cadono' a grappoli. : LA CRONACA DAL DIVANO . E chi è più amabile del Dovi? Nelle Moto, e non solo, nessuno , o quasi, . Eppure al Dovi la stanno facendo passare 'brutta ', nel senso che dopo aver fatto resuscitare il ...

Tennis Style : Quando uno sport detta la tendenza : Visiere, sneakers d’archivio, borsoni porta racchetta e polo in maglia rigorosamente bianche. Lo sport protagonista della 94esima edizione di Pitti Uomo è sicuramente il Tennis. Alessandro Sartori rende la sua passione per questo sport il tema centrale della sua nuova collezione per Z Zegna che combina la sartoria tecnica con lo sportswear, rendendo omaggio ai campi da Tennis che hanno fatto la storia. Band of Outsiders collabora con Sergio ...

Sciopero aerei : Quando si fermano i trasporti nel mese di giugno 2018 : E’ alquanto nutrito di giornate di Sciopero degli aerei il mese di giugno 2018. Concentrati su tre sole giornate (8, 18 e 22), per la capillarità territoriale e per la potenziale partecipazione di molti addetti, i disagi rivenienti da queste agitazioni sindacali potrebbero non essere indolori, anche perché inizia il periodo dei grandi flussi turistici interni e internazionali, ma in linea di massima quelli del mese di giugno appaiono decisamente ...

Giro d’Italia 2018 - non solo l’impresa di Froome : nella dignità di Chaves - Yates e Pinot l’essenza dello sport - Quando la sconfitta è comunque un successo : Giro d’Italia 2018, altro che “sconfitta”: Esteban Chaves, Simon Yates e Thibaut Pinot concludono la corsa rosa con una sconfitta che è comunque un successo Il Giro d’Italia 2018 verrà sempre ricordato certamente per la grande impresa di Chris Froome che ha conquistato la maglia rosa nella tappa di Bardonecchia con un’azione leggendaria, attaccando da solo sullo sterrato del Colle delle Finestre a 82km del traguardo ...

F1 - Force India e Mercedes : Quando l’antisportività è cosa pubblica… : Il GP di Montecarlo 2018, sesta tappa del Mondiale F1, non ha regalato molti spunti: la gara è stata relativamente noiosa con ben poche emozioni, poca azione in pista e nessun pilota che ha cercato di attaccare chi lo precedeva. Daniel Ricciardo ha dettato il ritmo e ha conquistato una vittoria di lusso nel Principato, Sebastian Vettel ha chiuso in seconda posizione precedendo Lewis Hamilton e recuperando così tre punti in classifica generale. A ...

Mercedes-AMG GT 4-Door Coupé Edition 1 - Quando sportiva non è mai abbastanza : Notizia numero uno: al Salone di Ginevra, Mercedes ha presentato la Mercedes-AMG GT 4-Door Coupé, una specie di anti-Panamera – almeno nella testa degli uomini della Stella. Una versione ipervitaminizzata dalla CLS? Sostanzialmente sì: stesso telaio, stesso motore (per la versione entry level della GT 4-Door – lo stesso della CLS AMG), linea molto molto simile e interni quasi identici. Mercedes, tuttavia, tratta le due auto come ...