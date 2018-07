Pubblicato il bando per l’assegnazione delle frequenze 5G in Italia

Concorso Inps 2018 - bando 967 funzionari/ Gazzetta Ufficiale - ultime notizie : Pubblicato il calendario : Concorso Inps 2018, 967 funzionari (consulenti di protezione sociale): pubblicata oggi, martedì 3 luglio 2018, la data delle prove, le ultime notizie.(pubblicato il Wed, 04 Jul 2018 09:11:00 GMT)

Space Economy : al via Ital-GovSatCom - Pubblicato il bando : Il Programma Mirror GovSatCom ha come obiettivo la realizzazione e attivazione di un sistema satellitare innovativo, denominato Ital-GovSatCom, per l’erogazione di servizi di telecomunicazioni con caratteristiche di sicurezza, resilienza ed affidabilità tali da consentirne l’utilizzo per finalità istituzionali. Tra i campi di applicazione, protezione civile, sicurezza, difesa, aiuto umanitario, telemedicina, sorveglianza marittima, etc. Si ...

Diritti Tv Serie B 2018 - 2021 - Pubblicato bando Pacchetto Esclusivo Anticipi in Chiaro : La Lega Nazionale Professionisti Serie B, in ottemperanza al disposto degli artt. 36 e 38 delle Linee Guida, approvate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n.323/17/CONS del 27 luglio 2017 e dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato con provvedimento in data 25 luglio 2017 e in ragione dell’imminente avvio della Stagione Sportiva 2018/2019 che comprova la sussistenza di ...

oltre 735mila euro per progetti di volontariato e promozione sociale. Pubblicato il primo bando regionale : ... assessore regionale alla Salute, alla Coesione sociale e al Welfare " che in Umbria viene promosso un bando di queste dimensioni, con un fondo specifico a sostegno del mondo dell'associazionismo e ...

Pubblicato a Vittoria bando per Cantieri di servizi : L'impegno prevede 80 ore mensili. Gli interessati di età compresa tra i 18 e i 66 anni potranno presentare istanza sul modello di domanda

Rai - oggi scade il “bando” per il rinnovo del Cda. L’annuncio Pubblicato ad aprile sui siti web di Camera e Senato : “Avviso per la presentazione di candidatura a componente del consiglio di amministrazione della Rai – Radiotelevisione Italiana Spa”, si legge sui siti web di Camera e Senato. L’annuncio, pubblicato lo scorso 30 aprile, è rivolto a chiunque rispetti i requisiti e voglia candidarsi a far parte del Cda della televisione pubblica. L’ultima parola per la nomina spetta però ai parlamentari, che devono votare due ...

Servizi Sociali - Ciampi - M5S - : 'Pubblicato un bando scaduto da un anno' : E' chiaro e lampante che usano i Servizi Sociali per fare politica e per farsi la campagna elettorale. Noi, intesi non solo come Movimento Cinque Stelle ma come cittadini onesti di Avellino che hanno ...

Stadio San Paolo - Pubblicato il bando per i lavori in vista delle Universiadi : pubblicato il bando per i lavori dello Stadio, che prevede due lotti di interventi tra cui l'impianto di illuminazione e la riqualificazione della pista di atletica. L'articolo Stadio San Paolo, pubblicato il bando per i lavori in vista delle Universiadi è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Universiadi - Pubblicato bando lavori al San Paolo : restyling da oltre 4 milioni : Il commissario straordinario per le Universiadi Napoli 2019 ha pubblicato il bando per i lavori allo stadio San Paolo di Napoli. Il bando scade il 21 maggio alle 14 e prevede due lotti di interventi: ...