Prova dell’inadempimento contrattuale

(Di venerdì 13 luglio 2018) Cassazione del 12.6.2018 n. 15328 ha affermato che in tema didell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione, per il risarcimento del danno o per l'adempimento devere la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi ad allegare la circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre al debitore spetta la dimostrazione del fatto estintivo dell'altrui pretesa.